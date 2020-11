El Gobierno de Chiapas Actúa sin Complicidades: Ismael Brito

* Llama a la “Mactumactzá” no Afectar el Orden Público.

El secretario general de Gobierno, Ismael Brito, hizo un llamado a la Escuela Normal Rural Mactumactzá a conducirse con civilidad y no seguir afectando el orden público, cuando este gobierno ha reiterado el compromiso de atender sus demandas a través de mesas de trabajo.

En el marco de una reunión interinstitucional con la presencia en modo virtual de Mario Chávez Campos, titular de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio (DGESUM), de las secretarías de Hacienda y Educación, y del Instituto de la Infraestructura Física Educativa (Inifech), se dio seguimiento al proyecto de la construcción de los dormitorios.

A la petición de los normalistas de que se agilice el inicio de esta obra, se les explicó que es un proceso de mezcla de recursos, con transparencia y legalidad, por lo que se tienen que respetar los tiempos de licitación, sin embargo, los estudiantes no aceptaron ningún tipo de observación, mostrando indiferencia a la voluntad de las autoridades federales y estatales.

Ismael Brito puntualizó que respecto a los maestros y personal administrativo que requiere la escuela normal, el primer semestre de este año fue cubierto por economías estatales por un monto de 1.2 millones de pesos (mdp) para cubrir las necesidades del plantel; mientras que en relación al ejercicio del gasto 2020, los pagos efectuados al mes de octubre ascienden a más de 22 mdp, con aportaciones de los dos órdenes.

Ante las conductas radicales de los futuros profesores, el responsable de la política interna aseveró que no se puede comprometer la estabilidad y tranquilidad de la sociedad por sus conveniencias y caprichos; al tiempo de puntualizar que se gobierna sin consignas ni complicidades.