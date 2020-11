Ante Semáforo Verde, No hay que Bajar la Guardia y Cuidarse con Mayor Esmero: REC

Tuxtla Gutiérrez.- El gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo que aunque Chiapas se encuentra en color verde del Semáforo Epidemiológico, no significa que no haya riesgo de contagios de COVID-19, por lo que insistió en el llamado a no bajar la guardia y mantener las medidas preventivas de aislamiento social, autocuidado e higiene. “Hay que cuidarse con esmero porque es un virus muy agresivo y peligroso. Si te cuidas, proteges a tus seres queridos”.

Ante el arranque del censo en los municipios que resultaron con afectaciones por los frentes fríos y tormentas tropicales, el mandatario exhortó a la población a brindar un trato respetuoso y digno a las personas que estarán recorriendo casa por casa para realizar la integración del padrón, labor fundamental a fin de garantizar que ninguna familia se quede sin apoyo en la rehabilitación o reconstrucción de sus viviendas, y recuperación de sus bienes.

“Durante estos días van a llegar servidoras y servidores públicos pertenecientes a las diferentes instancias de Gobierno a realizar el censo, así que les pido a todas y todos que los atiendan y traten con educación y amabilidad, sobre todo que les permitan realizar su trabajo”, apuntó al tiempo de subrayar que en los municipios continúa fluyendo, por tierra, agua y aire, la entrega de paquetes alimentarios y ayuda humanitaria a quienes más lo necesitan.

Escandón Cadenas agradeció el respaldo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, otorga a Chiapas, pues desde el primer momento de estas contingencias provocadas por las lluvias, instruyó el despliegue de toda la fuerza de tarea institucional para atender las necesidades más urgentes de la población damnificada.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo del Estado destacó el trabajo coordinado que realizan las autoridades federales, estatales y municipales que integran la Mesa de Seguridad, para fortalecer las acciones a favor de la tranquilidad y bienestar de las familias. Comunicado de Prensa