Encabezan Rutilio Escandón y Titular de Sader Presentación del Atlas Agroalimentario 2020

Tuxtla Gutiérrez.- Junto al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos Arámbula, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la presentación del Panorama Alimentario, a través del Atlas Agroalimentario 2020, el cual, dijo, servirá de guía para actuar con más eficacia, toda vez que ofrece datos importantes a productores y da certeza a las políticas públicas de invertir con mayor eficiencia.

Luego de la exposición de esta plataforma, la cual fue realizada por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), misma que integra, sistematiza y publica información oficial, estadística y geoespacial del sector, el mandatario aseguró que en Chiapas continuará la inversión y el trabajo a favor de la agricultura, ganadería, pesca y acuacultura, porque se busca mayor producción y productividad, que hagan posible la transformación y conduzcan al bienestar.

“El presidente Andrés Manuel López Obrador se preocupa de la seguridad alimentaria y estoy seguro de que habrá más inversiones, por lo que garantizo que todo lo que venga del Gobierno de México será muy bien aprovechado y llegará a su destino. El suelo chiapaneco es fértil y el presupuesto se convierte en un vehículo en beneficio del pueblo”, expresó.

Al refrendar el firme compromiso de seguir apoyando al sector primario de la economía del país en la construcción de nuevas oportunidades de desarrollo para superar el rezago y dotar de bienestar y calidad de vida, Villalobos Arámbula refirió que las estadísticas de este panorama demuestran que el campo no se detendrá, da frutos y continuará hasta transformar la vida de quienes más han producido.

Tras reconocer a las y los productores, quienes hacen posible que no falte sustento en los hogares, durante la pandemia de COVID-19, la directora en jefe del SIAP, Patricia Ornelas Ruiz, resaltó que el Atlas Agroalimentario 2020 es una herramienta que cuenta con información veraz y oportuna, la cual servirá como base en la toma de decisiones a favor del fortalecimiento de los sectores productivos del país.

A su vez, la representante en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Lina Pohl Alfaro, subrayó el trabajo de México a fin de que la crisis sanitaria no se convirtiera en una crisis alimentaria, al tiempo de agregar que además de ser un modelo que mejora las oportunidades, promueve la sustentabilidad e innova, el Atlas ayudará a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Zaynia Andrea Gil Vázquez, apuntó que a través de éste se forjarán mejores diagnósticos y políticas públicas para potencializar las fortalezas con el fin de generar economía, soberanía alimentaria y bienestar a más de 1 millón 500 mil personas relacionadas con esta actividad en Chiapas. Asimismo, informó sobre la posibilidad de que el Tianguis de Corazón se extienda hacia una plataforma de exhibición nacional e internacional. Comunicado de Prensa