A Pesar del Semáforo Verde, no se Debe Bajar la Guardia en el Soconusco Para Evitar Rebrote de Covid-19: Empresarios

* ES IMPORTANTE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, PERO TAMBIÉN EL AUTOCUIDADO PARA EVITAR MÁS CONTAGIOS Y NO PARALIZAR NUEVAMENTE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LA REGIÓN.

Tapachula, Chiapas; 28 de noviembre del 2020. – Luego de conocer que las autoridades federales determinaron ubicar a Chiapas en semáforo de riesgo sanitario en verde, la población bajó la guardia y se ha olvidado de las medidas preventivas, aun cuando el mortal virus sigue circulando en las calles.

En esta semana que concluye se promedio ocho casos diarios en la entidad. A pesar de eso, también los mercados, tiendas departamentales, comercios, tianguis, entre otros, han dejado de aplicar los protocolos de Salud para evitar el rebrote que obligaría nuevamente la paralización de los sectores productivos y del resto de las actividades.

Flor Ballinas, empresaria comerciante, reconoció en entrevista a EL ORBE que ella misma ya fue víctima de la pandemia, pero que pudo sobrevivir

Sin embargo, su hermano de 46 años de edad, no corrió con la misma suerte y falleció a consecuencia del coronavirus.

”La gente que ha bajado la guardia es la que no lo ha sufrido o no ha tenido la pérdida de un ser humano. Me gustaría que la población siga usando el cubrebocas para evitar que haya un rebrote y ya podamos trabajar en paz todos, porque Tapachula lo necesita y hay que reactivar la economía”, indicó.

De igual forma, que los locatarios en mercados, propietarios de establecimientos comerciales y prestadores de servicios se preocuparan por tener cubetas con agua, gel antibacterial, cubrebocas, entre otros, “para que nosotros que venimos a comprar no tengamos algún peligro de contagio, ni tampoco sus propios trabajadores.

Recalcó que aquellos que ya padecieron en carne viva esa enfermedad o alguno de sus familiares, temen que los descuidos de los empresarios y de la población en general, provoquen el tan temido rebrote.

Dejó en claro que en los mercados ya no existen los filtros sanitarios, los locatarios no realizan los protocolos y tampoco las autoridades están presentes para cuidar que se respeten las medidas preventivas.

También se refirió que las actividades casi ya volvieron a la normalidad, pero sigue la crisis económica porque no hay dinero, los consumidores no están gastando y si lo hacen, solo para prioridades.

Por eso afirmó que es sumamente importante que la población consuma lo local para que no se sigan perdiendo los empleos y permitir que los recursos se conviertan en un fondo revolvente que beneficie a todos. EL ORBE / M. Cancino