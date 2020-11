Sumamos Esfuerzos Para Garantizar la Alimentación a Población Vulnerable: REC

* Arranca Entrega de Paquetes Alimentarios.

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó el arranque de la entrega de paquetes alimentarios a familias vulnerables y grupos en situación de emergencia, donde reconoció el apoyo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha brindado a Chiapas en todo momento, principalmente, en las situaciones más difíciles como son las contingencias por COVID-19 y lluvias.

Junto a la titular del Sistema Nacional DIF, María del Rocío García Pérez, y a la presidenta Honoraria del DIF Chiapas, Rosalinda López Hernández, el mandatario expresó que el derecho a la alimentación no pasa inadvertido en Chiapas, y se ha hecho un gran esfuerzo para llevar productos balanceados a quienes más lo necesitan.

Luego de dar el banderazo de salida a los camiones con paquetes alimentarios de 25 kilos cada uno, señaló que el pueblo chiapaneco se caracteriza por su generosidad, por lo que agradeció la solidaridad que han mostrado la sociedad civil, las y los servidores públicos, el sector empresarial y todas las instituciones que han apoyado tanto en la compra como en la distribución de estos apoyos para atender a la gente más vulnerable.

“Todo esto se hace con transparencia y la única intención es servir al pueblo, por ello se nombró una comisión para que vigilara la adquisición y distribución de alimentos, con el fin de que lleguen rápidamente y a los últimos rincones. Estamos muy atentos a que lo más indispensable esté a su alcance”, dijo al aclarar que esta ayuda es humanitaria y no se permitirá que sea utilizada para fines políticos.

Al reconocer el desempeño del DIF Chiapas y el esfuerzo que se realiza para lograr que la entidad pasara a verde en el Semáforo de Riesgo Epidemiológico, García Pérez reiteró el compromiso del Gobierno de México de trabajar por los sectores desprotegidos: “Los invito a continuar como equipo para brindar la atención social inmediata, oportuna y necesaria, para superar las contingencias. Compartimos el mismo anhelo de no dejar a nadie atrás”.

La directora del DIF Chiapas, Deliamaría González Flandez, sostuvo que en esta tercera etapa se distribuirán casa por casa, cerca de 200 mil paquetes alimentarios. Asimismo, informó que en el Encuentro Nacional de Sistemas DIF, por segundo año consecutivo, Chiapas ganó el primer lugar con el programa “Huertos Familiares”, iniciativa a la que apostó esta administración a fin de dar a las jefas de familia las herramientas para cosechar alimentos de traspatio para autoconsumo y venta.

En este marco, Rutilio Escandón atestiguó la firma de la constancia de donación de 4.5 toneladas de víveres al DIF Chiapas, por parte del centro de acopio del Sistema Nacional DIF, realizada entre María del Rocío García Pérez y Deliamaría González Flandez.

Asistieron: por parte del sistema Nacional DIF, la jefa de la Unidad de Atención a Población Vulnerable, Lilia Lucía Aguilar Cortés y la directora general de Enlace Interinstitucional, Perla Rojas Martínez; la secretaria de Honestidad y Función Pública, Liliana Angell González; los secretarios para el Desarrollo de Sustentable de los Pueblos Indígenas, Emilio Ramón Ramírez Guzmán; de Obras Públicas, Ángel Carlos Torres Culebro; y de Salud, José Manuel Cruz Castellanos.

Así como, los presidentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios; del Congreso del Estado, José Octavio García Macías, y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Juan José Zepeda Bermúdez. Boletín Oficial