Seguiremos Sumando Esfuerzos Para que las Mujeres Vivan con Dignidad y Bienestar: REC

* Inauguró el Centro Integral Para la Construcción de la Paz.

Durante una reunión con la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), María Fabiola Alanís Sámano, con el objetivo de revisar las acciones que se impulsan en el cumplimiento al Programa de Trabajo de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en la entidad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que desde el inicio de su Gobierno se ha mantenido la coordinación interinstitucional a fin de consolidar políticas públicas que atiendan esta problemática social, con el ánimo de erradicar la violencia y discriminación a las mujeres.

“Lo que hacemos en Chiapas no han sido ocurrencias, está plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo al iniciar cambios de fondo con la participación e integración de las mujeres en 50 por ciento de los espacios laborales y de toma de decisiones, para hacerse visibles y dejar de ser relegadas. En este gobierno, no es admisible que las violencias física, psicológica, laboral, sexual o patrimonial contra las mujeres existan y que, a veces, pasen desapercibidas; por ello, seguiremos combatiendo todas estas malas prácticas y sumando esfuerzos para lograr que las mujeres vivan con dignidad, progreso y bienestar”, expresó.

Al reconocer el respaldo del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en esta materia, el mandatario resaltó las estrategias, programas e iniciativas que las dependencias de los tres órdenes de Gobierno instrumentan de manera seria y contundente por la igualdad y la equidad en Chiapas. De esta manera, dijo, se demuestra que la perspectiva de género es una acción que se debe hacer cada vez más con mayor fuerza y arraigarla para cumplir con las obligaciones del Estado respecto del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Por su parte, la comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, María Fabiola Alanís Sámano, quien realiza una gira por las entidades federativas con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, felicitó al gobernador Rutilio Escandón por su compromiso con la igualdad de género y manifestó su respaldo a las acciones en la atención y prevención de este problema, puesto que Chiapas se encuentra entre los últimos lugares de feminicidio y eso, dijo, es muestra del trabajo integral que se lleva a cabo en la entidad.

Resaltó la importancia de reforzar las labores de la Policía Ministerial, las y los Peritos y de la Policía de Investigación, así como el trabajo a nivel municipal en esta materia. Igualmente, propuso realizar, con apoyo de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, una jornada intensa de sentencias judiciales con perspectiva de género, vinculada a temas de relación de pareja, como pensión alimenticia, guarda y custodia, violencia intrafamiliar, entre otros.

A su vez, la secretaria de Igualdad de Género, María Mandiola Totoricaguena, reconoció que, aunque falta mucho por hacer, se han dado pasos importantes y se ha avanzado para que los esfuerzos tengan el impacto de lograr la igualdad y garantizar el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. En ese sentido, expresó su agradecimiento por el respaldo y acompañamiento de la Conavim, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), al lograr los resultados que hoy se tienen en la entidad.

El secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, enfatizó que desde esta Secretaría se coordinan los trabajos de atención a la Declaratoria de Alerta de Violencia Género contra las Mujeres junto con las instituciones y dependencias involucradas, al tiempo resaltar que, desde la Mesa de Seguridad, también se acuerdan diferentes estrategias de combate a este flagelo y garantizar políticas públicas enfocadas a la protección de las niñas, jóvenes y mujeres.

En tanto, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto, destacó las acciones instrumentadas en los siete municipios declarados con Alerta de Violencia de Género, como la recuperación de 40 espacios públicos dentro del Programa Preventivo Parque Seguro; la realización de un millón 515 mil 665 patrullajes preventivos; el fortalecimiento del Proyecto Escudo Urbano C5 con la instalación de cámaras de videovigilancia y botones de pánico; así como mil 597 atenciones a mujeres víctimas de violencia, mediante las células de reacción inmediata, entre otras.

Por su parte, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios, recordó que en el año 2013, cuando el hoy gobernador Rutilio Escandón era titular del Poder Judicial del Estado, apostó a la capacitación, lo que fue algo histórico, ya que no es sólo un asunto de carácter judicial o legislativo, sino de voluntad política y cultural para atender esta problemática que atañe a la seguridad de las mujeres en Chiapas. Boletín oficial