A dos Años del Gobierno de AMLO, se Avanza en el Desarrollo y Transformación de México: REC

*EL GOBERNADOR RECONOCIÓ EL TRABAJO DEL PRESIDENTE, SOBRE TODO EN LA ATENCIÓN A LOS MÁS POBRES. *DESTACÓ LA INVERSIÓN PARA CHIAPAS, TANTO EN APOYOS SOCIALES COMO A TRAVÉS DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO DEL SUR-SURESTE.

Tuxtla Gutiérrez.- Al cumplirse el segundo año de gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reconoció el apoyo que el mandatario federal ha brindado a la región sur-sureste, sobre todo a Chiapas, para avanzar de forma equilibrada en el desarrollo y la transformación del país.

“A dos años de su toma de posesión, el presidente López Obrador se mantiene fiel a los principios de erradicar la corrupción e impulsar el bienestar de las y los mexicanos, principalmente, de los más pobres. Reconozco y agradezco su humanidad, honestidad y lealtad al pueblo, y le refrendo mi voluntad de continuar caminando juntos a favor de Chiapas y de México”, expresó.

Escandón Cadenas enfatizó la inversión histórica que ha habido en Chiapas a través de los programas de bienestar, además de los proyectos para el progreso de la región, como la visionaria obra del Tren Maya, que traerá inversiones y generará empleos a cientos de familias chiapanecas.

Es importante mencionar que durante su mensaje en la ceremonia realizada en el Patio de Honor de Palacio Nacional, el mandatario federal mencionó el cumplimiento de 97 de los 100 compromisos presentados hace dos años, al tiempo de asegurar que se han sentado las bases de la transformación de México.

Al respecto, señaló que ahora se respeta la Constitución, hay legalidad y democracia; se garantizan las libertades y el derecho a disentir; asimismo, dijo, hay transparencia y derecho a la información, no se violan los derechos humanos, no se reprime al pueblo, no se organizan fraudes electorales desde la Federación, y el gobierno ya no representa a una minoría sino a las mexicanas y mexicanos de todos los sectores, culturas, creencias.

“Se gobierna con autoridad moral, no se tolera la corrupción ni la impunidad. Hoy se atiende a todos pero se da prioridad a los pobres. Se fortalecen valores, la igualdad de género, se lucha por la paz y nos encaminamos a vivir en una República justa, libre, democrática, soberana y fraterna”, apuntó.

López Obrador enfatizó que a pesar de la pandemia por el COVID-19, no se ha dejado de trabajar para consumar la Cuarta Transformación de la vida pública de México, y “es evidente que si avanzamos y resistimos es porque nos decidimos a enfrentar la peste de la corrupción, que tanto daño ha causado al país”, finalizó. Comunicado de Prensa