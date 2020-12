Banderazo de Salida a Brigadas Casa por Casa Para Hacer Frente a la Temporada Invernal

Encabeza Rutilio Escandón

Tuxtla Gutiérrez.- Al dar el banderazo de salida a las Brigadas Casa por Casa: Temporada Invernal, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que a partir del 1 de diciembre y hasta el 31 de enero de 2021, se intensifican los recorridos con la finalidad de disminuir la transmisión de coronavirus y mitigar el impacto epidemiológico, por lo que reconoció al personal de salud por llevar a cabo esta estrategia con total compromiso.

“Sé que las y los trabajadores de la salud seguirán poniendo alma, vida y corazón, porque no sólo se desempeñan de manera seria y profesional sino humana y con todo el corazón por delante. Por eso vamos bien, porque somos un gran pueblo que damos ejemplo de resiliencia y unidad, y tenemos a nuestras heroínas y héroes de la salud”, enfatizó al precisar que estas acciones se impulsan debido a que en Tuxtla Gutiérrez se ha registrado una mayor movilidad de personas.

En este marco, el mandatario invitó a la población a sumarse a la Campaña “Yo Salvo la Navidad”, a través del uso del cubrebocas, y expresó que aunque Chiapas se mantiene en verde en el Semáforo de Riesgo Epidemiológico, es necesario no confiarse y continuar con los cuidados para combatir al COVID-19.

“La convocatoria es cariñosa y respetuosa. En Chiapas no se reprime al pueblo, se invita a que aceptemos el reto de salvar la Navidad, empezando con el uso del cubrebocas, hasta que iniciemos el año nuevo; si lo hacemos así, vamos a cuidarnos todos y a proporcionar las medidas para proteger a nuestra familia de esta terrible enfermedad”, puntualizó.

Luego de señalar que ante el próximo periodo vacacional se espera la posible llegada de turismo nacional e internacional a la entidad, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, explicó que este nuevo reto de 14 días de uso de cubrebocas se realizará del 7 al 20 de diciembre con el propósito de salvar las fiestas decembrinas y evitar un repunte de casos de COVID-19, tal como se hizo durante las celebraciones de noviembre con la primera campaña, que tuvo resultados positivos. Comunicado de Prensa