Resalta Rutilio Escandón Trabajo en Equipo Para Auxiliar a la Población Damnificada por Lluvias

Tuxtla Gutiérrez.- Al encabezar la Mesa de Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas resaltó el trabajo coordinado que se realiza con las instituciones de los diferentes órdenes de gobierno, entre ellas el Ejército Mexicano, Marina y Guardia Nacional, que se encuentran en las zonas afectadas por los frentes fríos y las tormentas tropicales, para brindar auxilio permanente a quienes más lo necesitan.

“No hay duda que cuando trabajamos sumados todos, no hay ninguna adversidad que no podamos vencer”, dijo al tiempo de señalar que aunque las lluvias han disminuido en el territorio estatal, se continúa la distribución de paquetes alimentarios, entrega de ayuda humanitaria y atención a las necesidades más urgentes de la población damnificada.

En otro momento, tras informar que la curva de contagios de COVID-19 se mantiene a la baja, Escandón Cadenas convocó a las chiapanecas y los chiapanecos a no confiarse y mantener las medidas preventivas de aislamiento social, autocuidado e higiene, a fin de cuidarse y proteger a sus seres queridos, ya que es un virus altamente infeccioso que incluso puede ser mortal. Comunicado de Prensa