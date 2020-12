Convertidas en Bomba de Tiempo las Bodegas con Pirotecnia en Mercados y Tianguis de Tapachula

Al aire libre y sin las mínimas medidas de prevención, se expende gran cantidad de pirotecnia.

*POR LA FALTA DE CONTROL, SE CORRE EL RIESGO DE EXPLOSIONES COMO LAS QUE HAN OCURRIDO EN OTRAS REGIONES DE CHIAPAS, CON RESULTADOS LAMENTABLES.

Tapachula, Chiapas; 03 de diciembre del 2020. – Los mercados, tianguis, banquetas, parques y hasta las calles de Tapachula se han empezado a llenar de toneladas de productos elaborados con pólvora, que están entrando a todas horas de manera ilegal por la frontera, pero que curiosamente ninguna autoridad se percata de ello.

Cruz Alfredo Salinas Barcelot, presidente del Frente Nacional Contra la Inseguridad, dijo en entrevista para EL ORBE que “es una gran preocupación porque existe mucho peligro para la ciudadanía, en virtud de que no hay ningún control y regulación técnica para los lugares en donde se expenden los productos derivados de la pólvora”.

Recalcó que es increíble que ninguna autoridad se percate de esas toneladas de pólvora que entran al país y transitan por la única carretera que hay de la frontera hasta Tapachula.

“Vemos con gran preocupación que la pólvora de origen chino entra en grandes cantidades por la frontera sur sin que exista alguna regulación por parte de las autoridades. Ese tema debe de ser considerado de seguridad nacional e investigar cómo los traficantes operan sin problema alguno”, insistió.

En vísperas de las fiestas navideñas, señaló que hay expendios en Tapachula que no tienen ningún cuidado en el manejo de la pólvora y que eso pudiera ocasionar explosiones, como ya han ocurrido en otras regiones de Chiapas.

En ese tipo de contrabando de alto peligro, su trasiego y la comercialización descarada, según opinó, tienen que estar involucrados funcionarios y policías, porque todo se hace a la vista pública.

Por su parte, Ramón Ventura Solís, comerciante de ese lugar, señaló que al menos el 30 por ciento de las bodegas del mercado «General Sebastián Escobar», se encuentran repletas de cuetes y otros productos elaborados a base de pólvora que ponen en riesgo la vida de locatarios y visitantes.

Consideró que las autoridades no están cumpliendo con su trabajo y que se les podría fincar responsabilidades por omisión.

Entre esas tareas omitidas, según dijo, está la de vigilar que estén en óptimas condiciones y despejadas las salidas de emergencia, las señalizaciones y todo lo demás relacionado, además de aplicar los reglamentos.

Abundó que todo eso se complica en el interior del mercado, por las bodegas que están llenas de cuetes. «Es una bomba de tiempo que tenemos. Además, ninguna otra dependencia ha intervenido para atender esa problemática».

Luego se refirió a las pésimas condiciones en las que se encuentran las instalaciones eléctricas, que complementan el peligro.

Indicó que es un desorden el mercado porque esas bodegas con pólvora están junto a los locales comerciales y los comedores.

Por eso hizo un llamado oportuno a las autoridades para que pongan orden en ese lugar, antes de que ocurra alguna contingencia. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello