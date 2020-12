Chiapas Continúa en Semáforo Verde, Pero el Covid-19 Aún no se ha Erradicado: REC

*EL GOBERNADOR INSISTIÓ EN EL LLAMADO A CUIDARSE CON MAYOR RESPONSABILIDAD Y REFORZAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE AISLAMIENTO SOCIAL, AUTOCUIDADO E HIGIENE

Tuxtla Gutiérrez.- Ante el anuncio del Consejo Nacional de Salud respecto a la continuidad de Chiapas en el color verde del Semáforo de Riesgo Epidemiológico, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo que esto no significa que la pandemia de Covid-19 se haya erradicado en la entidad, por lo que insistió en el llamado a la población a seguir con la prevención y reforzar las medidas de aislamiento social, autocuidado e higiene.

“Se ha dictaminado que la entidad se mantiene en color verde, esto representa que vamos bien pero también nos obliga a todas y todos a no caer en excesos de confianza. Ahora más que nunca, es primordial cuidarse con más esmero, pues de esa manera se protege a nuestros seres queridos”, apuntó en el marco de la Mesa de Seguridad.

El mandatario convocó a las chiapanecas y los chiapanecos a sumarse a la Campaña “Yo Salvo la Navidad”, mediante el uso del cubrebocas, y tomar en cuenta los protocolos que señalan las y los expertos de la salud, sobre todo el lavado de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia y extremar precauciones al acudir a lugares con espacios reducidos, a fin de evitar un repunte de los casos.

Luego de precisar que sigue fluyendo la entrega de paquetes alimentarios y ayuda humanitaria, así como la atención médica en las zonas afectadas por los frentes fríos y tormentas tropicales, Escandón Cadenas aseguró que avanza el censo de las personas damnificadas y que nadie se quedará sin recibir apoyo para rehabilitar o reconstruir sus viviendas y recuperar sus bienes.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo del Estado destacó la labor que realizan las autoridades federales, estatales y municipales, ya que además de fortalecer los temas de su competencia, se han sumado al auxilio de las familias vulnerables y sectores en situación de emergencia debido a la pandemia de Covid-19 o las contingencias provocadas por las lluvias. Boletín Oficial