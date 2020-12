Presenta Rutilio Escandón Cadenas Segundo Informe de Gobierno al Pueblo de Chiapas

*”EN ESTA ADMINISTRACIÓN SE CONSTRUYE UN ESTADO MÁS JUSTO Y PRÓSPERO, CON EL RESPALDO DE LA SOCIEDAD, PRIORIZANDO LAS VERDADERAS NECESIDADES COLECTIVAS”, MANIFESTO EL GOBERNADOR.



Tuxtla Gutiérrez.- Al rendir su Segundo Informe de Gobierno, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas enfatizó que hoy en Chiapas se gobierna con políticas inclusivas, a través de un desempeño respetuoso de los derechos humanos y del marco constitucional, en respuesta a una ciudadanía que reclama una transformación social para prosperar y mejorar el índice de desarrollo humano.

“En Chiapas, sociedad y Gobierno generamos oportunidades y trabajamos juntos por el bien común. Hoy tenemos un destino claro y un horizonte transparente para el porvenir”, expresó al tiempo de señalar que ante las adversidades vividas este año, se han afianzado las políticas públicas por el bienestar, con base en la visión que impulsa la Cuarta Transformación de la vida pública nacional que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

En este acto, al que asistió como representante personal del mandatario federal, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, Escandón Cadenas mencionó que a pesar de que el 2020 ha sido un año muy difícil para Chiapas y para México, derivado de las adversidades causadas por la pandemia del COVID-19 y por diversos fenómenos naturales, se ha avanzado con el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.

Cumpliendo lo establecido por los artículos 46 y 59, fracción XVIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 26 de la Ley de Planeación, el jefe del Ejecutivo Estatal presentó en la sede del Poder Legislativo, la situación de los diversos sectores de la administración pública y las acciones más relevantes del ejercicio gubernamental en el marco de los cinco ejes que integra dicho plan.

Eje 1. Gobierno Eficaz y Honesto.

El Gobernador destacó que en esta administración se construye un Estado más justo y próspero con el respaldo de la sociedad, priorizando las verdaderas necesidades colectivas. Por ello, se resolvieron ocho controversias, suscitadas en los municipios de Chamula, Chalchihuitán, La Independencia, Las Margaritas, Oxchuc, Zinacantán y dos en San Cristóbal de Las Casas, en beneficio de más de 64 mil personas.

Para dar certeza legal a la posesión de tierras entre los municipios de Aldama y Chenalhó, se estableció la Mesa de Atención Interdisciplinaria, a fin de responder a cada uno de los planteamientos de los comuneros, y frenar así los ataques que provocan inestabilidad social, por lo que en un acto de civilidad se firmó el Pacto de No Agresión y su ratificación.

Igualmente, se suscribió con un grupo de víctimas el Acuerdo de Solución Amistosa, en el caso Manuel Santis Culebra y otros (Masacre de Acteal), promovido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el objetivo de ofrecer una reparación integral de daños, tanto a sobrevivientes como a familiares de los fallecidos.

En cuanto a resiliencia y gestión de riesgos, se emitieron 66 declaratorias de desastres y a través del Fondo Estatal para la Gestión Integral de Riesgos, se destinaron más de 384 millones de Pesos. Se creó el Instituto de Bomberos del Estado; se realizaron 722 operaciones aéreas con la Unidad de Rescate Aéreo de Protección Civil Halcones de Chiapas, para atender incendios, traslado de brigadistas y pacientes críticos, y vuelos ante la contingencia por COVID-19.

“El combate a la corrupción no es un discurso, en Chiapas lo cumplimos con hechos”, manifestó Escandón Cadenas tras destacar, entre otras acciones, la instalación del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado, así como el Programa Anual de Fiscalización 2020, con el cual se efectuaron 48 auditorías financieras a diversos fondos y programas federales, y recursos de origen estatal; 29 verificaciones a las dependencias, entidades y municipios, por más de 830.7 millones de Pesos y se emitieron 78 recomendaciones de mejoras.

El jefe del Ejecutivo Estatal apuntó que para atender demandas añejas, se pagaron adeudos contraídos en administraciones anteriores, con el ISSSTE, FOVISSSTE, IMSS e INFONAVIT, por conceptos de cuotas y aportaciones, por más 4 mil 500 millones de Pesos. Por otra parte, se firmó con el ISSSTE el Convenio de reconocimiento de adeudo y forma de pago, y se benefició al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado al efectuar el pago correspondiente al pasivo del periodo 2013-2020, por más de 62 millones de Pesos.

Con la finalidad de atender las demandas del magisterio, se destinaron 727.8 millones de Pesos para cubrir el pago a maestros interinos, correspondiente al adeudo de sueldos actuales y de años anteriores; de los cuales, 550 millones de Pesos fueron pagados con recursos federalizados y 177.8 millones de Pesos del Estado.

Al hablar sobre las acciones que se realizan en la construcción de una sociedad segura y el Estado de Derecho, subrayó que continúan los trabajos para proteger la integridad física y patrimonial de la población, además de garantizar la tranquilidad, la paz y el desarrollo. Reafirmó que encabeza diariamente las Mesas de Seguridad, coordinando estrategias con autoridades federales, estatales y municipales, lo que ha permitido mantener a Chiapas entre las entidades más seguras del país.

Con el objetivo de resarcir los daños y el derecho patrimonial a las víctimas que por años han sido despojadas de sus predios, se ejecutaron 31 operativos de desalojo, con ello se recuperaron 3 mil 796 hectáreas, de las cuales 466 son áreas naturales protegidas, 3 mil 305 predios desalojados con uso de la fuerza pública y 25 desalojos voluntarios, así como la detención de 48 personas, en beneficio de 231 propietarios; por lo que a dos años de esta administración, suman alrededor de 40 mil hectáreas recuperadas.

Precisó que el Consejo Nacional de Seguridad Pública destinó 339.3 millones de Pesos a la entidad. Igualmente, con una inversión de 57.8 millones de Pesos, se adquirieron 38 patrullas tipo pick up y sedán, 123 motopatrullas, paquetes de uniformes y equipamiento en beneficio de todos los municipios. Resaltó la adaptación de siete patrullas tipo sedán, para constituir la Unidad Especializada de Género, en Motozintla, Ocosingo, Palenque, Reforma, Villaflores y Tuxtla Gutiérrez.

Asimismo, mediante el Programa Fortalecimiento para la Seguridad, se firmaron convenios del subsidio de los municipios de Chiapa de Corzo, Chilón, Comitán, Las Margaritas, Ocosingo, Palenque, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores, con una inversión superior a los 213 millones de Pesos.

Rutilio Escandón hizo énfasis en el proyecto Escudo Urbano C5, implementado en los municipios de Palenque, Reforma, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, con tecnología digital de primer nivel, para el servicio de seguridad, emergencias y videovigilancia, “el más grande que ha existido en el estado, proyectando un incremento operativo de 768 por ciento, con respecto a cámaras de videovigilancia instaladas, al pasar de 505 a 2 mil 675 cámaras”.

Eje 2. Bienestar Social.

Para satisfacer las necesidades de todos los sectores poblacionales, en especial los más desprotegidos, Escandón Cadenas subrayó los apoyos a personas con discapacidad, con la entrega de 5 mil 653 ayudas técnicas consistentes en sillas de ruedas de uso urbano y rural y de 4 mil 718 órtesis y prótesis.

También se distribuyeron más de dos millones de raciones diarias con desayunos en los 125 municipios y comidas en 35 municipios de muy alta marginación, a favor de más de dos millones de niñas y niños de 19 mil 493 escuelas de educación pública, mediante el proyecto Barriguita llena corazón contento de regreso a casa; en tanto que, en auxilio a grupos en situación de emergencia el Gobierno proporcionó 436 mil 541 apoyos alimentarios a 117 mil 765 personas, con una inversión de más de 110 millones de Pesos.

En materia de salud, informó que gracias a las economías por el combate a la corrupción, este año se logró que 90 clínicas y centros de salud no sólo fueran ampliados, remodelados y reconstruidos, sino que también cuentan con equipamiento digno, medicamentos, médicos, enfermeras y trabajadores de la salud.

Sobre la inesperada contingencia sanitaria por el COVID-19, detalló que se impulsaron acciones emergentes para proteger el derecho humano a la vida de la población, al habilitar y equipar 16 clínicas especializadas en la atención de enfermedades epidemiológicas en 11 municipios, con una inversión de más de 99.7 millones de Pesos, además de una clínica respiratoria de pacientes obstétricas y una clínica de pacientes pediátricos.

Además, se instaló el Comité Estatal para la Seguridad en Salud, que conllevó a instrumentar 12 centros de llamadas y filtros sanitarios en puntos estratégicos, a fin de identificar probables casos de Coronavirus. En torno a la ocupación hospitalaria y de camas con ventilador destinados a la atención de pacientes graves, se presentó la mayor disponibilidad con 97 por ciento a nivel nacional. Derivado de la emergencia, se distribuyó un total de 550 mil paquetes alimentarios.

Señaló que debido a la implementación eficaz de los protocolos de vigilancia y gracias a las estrategias en el manejo de la pandemia, lograron su recuperación 6 mil 243 pacientes de 7 mil 578 casos positivos. Y a partir del pasado 23 de noviembre, agregó, se pasó al semáforo epidemiológico color verde, lo que ubica a Chiapas con la menor tasa de contagios y de mortalidad en el país. Aunado a ello se implementó la Campaña “Acepto el reto: Me protejo y protejo a los demás ¡Uso Cubreboca!”, con la intención de reforzar la interrupción del virus y evitar un rebrote.

“Chiapas tiene un gran pueblo, ha sido responsable y resiliente; gracias a su disciplina, sociedad y Gobierno estamos mitigando la pandemia. El sector salud, con todos y cada uno de sus trabajadores, ha hecho una labor titánica, hoy son nuestros héroes y heroínas”, enfatizó al resaltar el trabajo en la prevención del Dengue, Zika, Chikungunya e Influenza.

Dio a conocer que se garantizó más de un millón y medio de dosis de vacunas contra la influenza, dando prioridad a las y los trabajadores de la salud, personas adultas mayores y mujeres embarazadas. Se ha reducido de forma significativa la muerte materna-infantil, posicionando a Chiapas actualmente en el lugar 14 a nivel nacional.

Después de puntualizar que para su Gobierno, el respeto a la integridad y derechos de la mujer son prioritarios, indicó que con base en ello, se impulsaron 12 campañas de difusión sobre la prevención de la violencia de género, la instalación de la Mesa de Medidas de Reparación a Víctimas de Feminicidios y se proporcionaron 23 mil 313 atenciones jurídicas, psicológicas y de trabajo social en beneficio de 4 mil 883 chiapanecas.

“Los avances en la entidad en diversos rubros, son resultado de las políticas públicas visionarias de nuestro líder nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha puesto de manifiesto su firme interés de impulsar el desarrollo del sureste de México, y en especial, del estado de Chiapas”, acotó.

Eje 3. Educación, Ciencia y Cultura.

Luego de manifestar que la educación también es un derecho humano que contribuye al progreso y a la conformación de una sociedad más equitativa y democrática, el mandatario precisó que se construyeron 448 espacios educativos y se rehabilitaron 33, con una inversión superior a los 738 millones de Pesos. Además, mediante el Programa “Insumos para las escuelas de educación básica que todos queremos”, se entregaron mil 487 pantallas a mil 472 telesecundarias.

Con el propósito de impulsar una educación incluyente, dijo, se alfabetizó a 2 mil 256 jóvenes y personas adultas. Derivado de estos resultados, Chiapas ocupa el cuarto lugar entre las entidades que encabezan los esfuerzos en la reducción del analfabetismo.

También se apoyó a 2 mil 462 jóvenes y adultos para disminuir el rezago educativo, a quienes se les entregó un certificado que acredita la conclusión de su educación básica, y se atendió a 11 mil 538 estudiantes con discapacidades y dificultades severas de aprendizaje, en 134 centros escolares de educación especial.

En los premios u-GOB 2020 a la Innovación Pública, que organiza la revista electrónica u-GOB, Chiapas ganó en la categoría Gobierno Digital con el programa Plataforma de expedición de títulos electrónicos del Gobierno del Estado; además de obtener un reconocimiento especial en la categoría Innovación Pública, con el proyecto Aplicación de realidad aumentada en la museografía del Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología.

Tras refrendar la política gubernamental de fomentar la cultura, mediante la creación de espacios dignos con el propósito de que la comunidad artística pueda compartir sus obras, acotó que como muestra de ello, se inauguró el Centro Cultural del Soconusco, inmueble que funcionaba como residencia temporal para gobernadores, y actualmente es un lugar donde se disfruta la expresión de las artes.

Del mismo modo, se convocó a los concursos de poesía “Jaime Sabines” y “Rodulfo Figueroa”, a los premios Internacional de Novela Breve “Rosario Castellanos” y al Nacional de Cuento Corto “Eraclio Zepeda”, con un monto de 582 mil pesos en premios. A su vez, se entregó a tres artistas de la tercera edad el nombramiento Tesoros Humanos Vivos de Chiapas, por preservar el patrimonio inmaterial e histórico de las comunidades, pueblos y regiones de la entidad.

Eje 4. Desarrollo Económico y Competitividad.

Ante la afectación de la actividad económica por la contingencia sanitaria, el titular del Ejecutivo Estatal remarcó que se generaron acciones en apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), y se crearon campañas de promoción para la apertura paulatina de los destinos y atractivos turísticos de la entidad.

De igual forma, para incrementar la inversión privada y promover el desarrollo económico, se consolidaron inversiones con diferentes cadenas comerciales por más de 187 millones de Pesos, generando 425 empleos; mientras que a través de distintas estrategias, se insertó en el mercado laboral a 4 mil 400 personas.

Con el objetivo de difundir los sitios turísticos del Destino Chiapas, se participó en eventos nacionales e internacionales; asimismo, arribaron a Puerto Chiapas cuatro cruceros con una derrama económica de 4 millones 800 mil pesos.

El mandatario recalcó que el megaproyecto del Tren Maya, será una moderna infraestructura que agilizará el transporte turístico y de carga, el cual prevé movilizar diariamente a 8 mil visitantes con una derrama económica de 6 mil millones de Pesos anuales.

En lo que se refiere a obras públicas, explicó que se mejoró la imagen urbana mediante el programa de rehabilitación de calles y avenidas, pavimentando 172 mil 802 metros cuadrados con concreto hidráulico y asfáltico, en beneficio de más de 400 mil habitantes, con una inversión de 320.3 millones de Pesos.

Para reducir los costos de traslado de las personas y mercancías, continuó, se reconstruyeron mil 837.8 kilómetros de carreteras alimentadoras; se construyeron dos puentes en Acacoyagua y Escuintla, y se conservaron 53 puentes en 18 municipios.

“Invertir en infraestructura para el desarrollo, es garantía de progreso y bienestar”, aseveró Escandón Cadenas al tiempo de subrayar la ampliación del Aeropuerto Internacional “Ángel Albino Corzo”, que representó una inversión de 437 millones de Pesos, con lo que se duplicó su capacidad operativa, siendo la infraestructura en comunicaciones más importante de Chiapas, y con ello, se posiciona como uno de los aeropuertos más grandes e importantes del sureste de México.

Sobre el fortalecimiento de la infraestructura y productividad en sectores primarios, habló del mejoramiento genético de las unidades de producción agropecuaria, pesquera y acuícola, así como la rehabilitación, renovación y repoblamiento de cultivos de café, maíz, caña de azúcar, soya, ajonjolí, cacahuate, sorgo, frijol, banano y hortalizas, entre otros; contribuyendo a la economía familiar y seguridad alimentaria de Chiapas y México.

Eje 5. Biodiversidad y Desarrollo Sustentable.

En esta materia, indicó que como parte del Programa “Sembrando Vida”, se suscribió un convenio con la Secretaría de Bienestar federal, para producir 9 millones de plantas frutícolas, maderables y nativas; respecto a la Estrategia de Manejo Integral del Fuego 2020, expuso que se atendieron 315 incendios forestales, que afectaron más de 17 mil 572 hectáreas en 47 municipios, acentuando la reducción de 56.33 por ciento de superficie afectada con relación al 2019.

Abordó la recuperación 4 mil 955 nidos de tortuga marina y el rescate de 458 mil 249 huevos, los cuales se depositaron en corrales de incubación de los campamentos tortugueros para la eclosión y liberación de 93 mil 301 crías de esta especie.

En su participación, la Secretaria de Gobernación, reconoció al gobernador Rutilio Escandón y su equipo de colaboradores por este segundo informe que, dijo, fortalece los lazos con la ciudadanía y reafirma la disposición de su Gobierno por ser partícipe del gran proyecto de transformación que impulsa el presidente López Obrador. Confió en que el combate a la corrupción, el apoyo a la población vulnerable, la construcción de la gobernabilidad, la democracia y participación de todas y todos, seguirán siendo las bases de esta administración estatal.

“He sido testigo de su empeño, dedicación y su actitud de liderazgo para construir acuerdos en la solución pacífica de todos los conflictos; junto a gobiernos como el suyo, podemos hacer del país una patria incluyente y democrática”, aseveró al aplaudir la labor responsable y profesional que tanto las autoridades, el equipo de salud y la ciudadanía, han llevado a cabo para enfrentar y atender la pandemia de COVID-19, a fin de que Chiapas se mantenga en color verde del semáforo epidemiológico.

