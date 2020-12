Pide Rutilio Escandón Evitar Reuniones Para Protegerse Ante los Riesgos de Covid-19

Tuxtla Gutiérrez.- El gobernador Rutilio Escandón Cadenas subrayó que aunque éstas son fechas en las que aumenta el intercambio de afecto entre las personas, es fundamental no realizar ni asistir a fiestas o reuniones masivas para evitar contagios de COVID-19 y de esta manera proteger la salud y la vida de los seres queridos.

Durante la Mesa de Seguridad, el mandatario insistió en el llamado respetuoso a las chiapanecas y los chiapanecos, sobre todo a quienes habitan en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, a no confiarse, mantener la misma actitud responsable en el autocuidado y respetar las medidas preventivas.

“En Chiapas vamos bien, excepto en nuestra capital Tuxtla Gutiérrez, que por sus mismas condiciones de movilidad, debido a que cuenta con mayor densidad de población, ha registrado un repunte de casos de COVID-19, durante las últimas dos semanas. Pido a la niñez y juventud que se cuiden, pues de esa manera también protegen a sus seres queridos, especialmente a sus madres, padres, abuelitas y abuelitos”, apuntó.

El mandatario sostuvo que la vacuna contra el COVID-19 pronto llegará a México y se iniciará la aplicación para todas y todos, de forma gratuita y sin distingo, pero mientras eso sucede no hay que bajar la guardia porque es una enfermedad muy infecciosa y peligrosa, que incluso puede ser mortal.

Por lo anterior, exhortó a acatar las recomendaciones de las y los expertos de la salud, como el lavado de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia, usar cubrebocas y evitar salidas innecesarias, pues así se abona a la erradicación del coronavirus.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo del estado señaló que con la finalidad de seguir brindando paz, tranquilidad y bienestar a las familias, cada día se fortalece el trabajo coordinado entre las autoridades federales, estatales y municipales.