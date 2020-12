Aunque se Mantiene Semáforo Verde, el Riesgo de Contagio de COVID-19 es Latente: REC

Desde el municipio de Juárez, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la Mesa de Coordinación Estatal y Regional de Seguridad, donde subrayó que Chiapas se mantiene en color verde del Semáforo Epidemiológico; sin embargo, el riesgo de contagio de Covid-19 es latente, por lo que pidió a la población no confiarse y reforzar las medidas preventivas y de autocuidado ante esta enfermedad altamente infecciosa y peligrosa, que incluso puede ser mortal.

“Hay que evitar acudir o realizar fiestas o reuniones masivas, cuidar la sana distancia hasta en el hogar, porque si algún miembro de la familia está contagiado va a poner en peligro a todas y todos. Cuídate para proteger a tus seres queridos, especialmente a las personas mayores”, apuntó al tiempo de exhortar de manera respetuosa a las y los chiapanecos, sobre todo a quienes habitan en Tuxtla Gutiérrez, a no bajar la guardia y acatar las recomendaciones de las y los expertos de la salud, ya que se ha incrementado el número de casos confirmados en la capital.

En ese marco, Escandón Cadenas precisó que gracias al trabajo conjunto entre las instancias federales, estatales y municipales, durante las próximas horas se alcanzará el 50 por ciento de avance en la entrega de pagos a la población damnificada por los frentes fríos y tormentas tropicales, al tiempo de enfatizar que nadie se quedará sin recibir apoyos para rehabilitar o reconstruir sus viviendas, y recuperar sus bienes

“Tengan certeza de que vamos a ayudar a todas las familias que sufrieron daños estructurales o pérdida total de sus hogares o enseres; no se van a quedar con las manos vacías. Somos un gobierno solidario y humano. Seguiremos brindando auxilio a la población como lo hemos hecho desde el primer momento de las contingencias, con la entrega de paquetes alimentarios y atención médica”, expresó. Boletín Oficial