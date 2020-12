Riesgo de Contraer COVID-19 Continúa y no Debemos Bajar la Guardia: REC

*No hay que Confiarse, Dijo el Gobernador.

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas señaló que aunque Chiapas continúa en el color verde del Semáforo de Riesgo Epidemiológico, es fundamental no bajar la guardia y mantener las medidas preventivas ante el COVID-19, pues el peligro de contagio y de sufrir las consecuencias de esta enfermedad es latente.

Luego de reconocer la participación de la sociedad en la atención a las recomendaciones de las y los expertos en salud, el mandatario reiteró su petición de evitar reuniones familiares o masivas, debido a las celebraciones decembrinas, así como a usar el cubrebocas y seguir con los protocolos sanitarios que buscan combatir al coronavirus.

“No hagamos reuniones, ni posadas, ni fiestas, nos quedemos en casa, porque si no tomamos nuestras precauciones, podemos hacerle daño, sin querer, a nuestros seres queridos. En estos momentos es cuando menos nos debemos confiar, porque con uno que esté infectado en una reunión, va a infectar a todos”, expresó.

Hizo una especial convocatoria a las y los habitantes de Tuxtla Gutiérrez a continuar cuidándose, ya que en las últimas semanas se ha registrado un mayor número de casos debido a la movilidad que existe en la ciudad: “Por favor, evitemos cualquier tipo de concentración de personas, y mantengamos la sana distancia, lavado frecuente de manos, no tocarse la cara y el uso del cubrebocas”.

El jefe del Ejecutivo estatal destacó que Chiapas es un pueblo fuerte, de grandes culturas y tradiciones milenarias, que siempre ha salido adelante ante las adversidades, y en esta ocasión, dijo, no será la excepción, sin embargo, señaló, es fundamental que todas y todos pongan de su parte para vencer este virus que tanto daño le ha hecho al estado, al país y al mundo.

Asimismo, reafirmó su reconocimiento a los cuerpos médicos y de enfermería, camilleros, laboratoristas, conductores de ambulancias, y a todo el personal de salud que diariamente pone su mayor esfuerzo y arriesga su vida a cambio de salvar a alguien más, tanto en los hospitales como con las brigadas que recorren casa por casa: “son héroes y heroínas de gran corazón y humanistas que lo dan todo por ayudar a su prójimo”.

Finalmente, Escandón Cadenas refirió que falta poco para que llegue a México la vacuna, la cual será gratuita y universal, pero, advirtió, aún contando con ésta, la precaución debe seguir hasta que se haya erradicado al COVID-19. Boletín Oficial