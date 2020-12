Entrega Rutilio Escandón 13 Unidades Adaptadas Para Traslado de Personas con Discapacidad

Tuxtla Gutiérrez.- En la entrega de 13 camionetas tipo van en beneficio de personas con discapacidad de distintos municipios, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas manifestó que en esta administración se trabaja con el deseo de servir, por eso, los recursos públicos se invierten a favor de la población más vulnerable, como se hizo con estos vehículos adaptados con sistema de rampa y parabuses, para un traslado adecuado.

Junto al secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa García, el jefe del Ejecutivo estatal pidió a las y los presidentes municipales no dar otro uso a estas unidades, ya que su adaptación requirió un costo y deben destinarse a atender las necesidades de las personas con discapacidad. Asimismo, dejó en claro que estos servicios no tienen condicionamiento político ni económico, por lo que exhortó a replicar el mensaje con sus colaboradoras y colaboradores.

“Este gobierno está atento a las personas más vulnerables. La mayoría de quienes tienen alguna discapacidad también sufren en su economía, y debemos estar pendientes porque es parte de la igualdad que soñamos, que todas y todos seamos incluidos y podamos ir por nuestras aspiraciones y deseos de superación”, expresó.

Luego de referir que las autoridades municipales son las primeras respondientes, el mandatario las llamó a permanecer atentas a la seguridad de los pueblos porque no hay mejor acción que auxiliar y proteger a la gente, ya que eso, enfatizó, contribuye al progreso y porvenir de las comunidades.

En otro momento, convocó a las familias chiapanecas, principalmente a las y los jóvenes, a continuar con las medidas preventivas del COVID-19 como es el lavado constante de manos, guardar sana distancia, uso de cubrebocas y gel antibacterial, pero sobre todo no asistir ni realizar fiestas o reuniones, ya que el riesgo de contagio es latente y se pone en peligro la salud y la vida de los seres queridos. Comuncado de Prensa