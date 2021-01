El Rebrote y los Contagios del COVID en Chiapas son una Realidad: Obispo

*NO PODEMOS PASARLOS DESAPERCIBIDOS, PORQUE SE ESTÁN PRESENTANDO. *HIZO UN LLAMADO A LA SOCIEDAD A ESTAR ATENTOS Y CUIDADOSOS EN LA APLICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS SANITARIOS YA ESTABLECIDOS.

Tapachula, Chiapas; 04 de Enero del 2021.- El Obispo de la Diócesis de las regiones Costa, Sierra y Soconusco de Chiapas, Jaime Calderón, señaló que el rebrote del mortal Covi-19 y los contagios significativos en Chiapas “son ya una realidad que no podemos pasar desapercibida, porque se están presentando”.

En rueda de prensa, hizo un llamado a los católicos y al resto de la sociedad a estar atentos y cuidadosos en la aplicación de los protocolos sanitarios ya establecidos para las celebraciones religiosas.

Reconoció que hay un relajamiento en los cuidados por parte de las comunidades en la entidad, “y por eso insistamos en nuestras familias parroquiales para que retomemos el camino que ya llevábamos en el cuidado de la salud”.

A nombre de la Iglesia Católica de esa zona de México, recalcó que es necesario no bajar la guardia en la prevención del contagio de esa y otras enfermedades.

De preservar esas medidas, aseguró que poco a poco se podrá ir avanzando en el combate de ese mal y habrá menos afectados.

Además, que hay que ser solidarios “porque sabemos que Chiapas no es exclusiva de toda esta situación. La pandemia no solamente ha traído dolor, sufrimiento, muerte en nuestra comunidad sino también más pobreza, por eso mi recomendación en todo este tiempo había sido y sigue siendo la solidaridad”.

En ese sentido afirmó que “es necesario combatir el virus del egoísmo humano y aplicar la vacuna de la caridad cristiana; es decir, poner mucha atención, no bajar la guardia y buscar ayudarnos unos a otros”.

Concluyó diciendo que mantienen comunicación permanente con la Secretaría de Salud en la entidad, para determinar si en los próximos días habrá nuevamente restricciones en las iglesias. EL ORBE /Ildefonso Ochoa Argüello/ M. Cancino