Reparación de Daños a Víctimas de Delitos, un Acto de Justicia: REC

Tuxtla Gutiérrez.- En el marco del cumplimiento a medidas de reparación integral de daños a víctimas de delitos o violación a derechos humanos, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas aseguró que éste es un acto de justicia que responde a las personas que han sido afectadas por hechos delictivos, quienes no sólo no eran atendidas, sino que el flagelo en su contra aumentaba debido a la corrupción e impunidad.

“Esto es solamente justicia para las víctimas, en Chiapas lo reconocemos y actuamos en congruencia. Hoy se toma en cuenta en primer lugar a las personas que han sufrido el daño porque se les afecta no sólo física sino psicológicamente”, refirió al tiempo de señalar que antes se estudiaban solamente los efectos de las conductas delictivas y la personalidad de quienes las cometían, olvidando el derecho de las víctimas.

Luego de hacer entrega de cheques por concepto de indemnización y reparación de daño a favor de seis víctimas, el mandatario expresó su satisfacción por iniciar el 2021 con este tipo de acciones a favor de mujeres y hombres que sufrieron por atropellos a su integridad y violación de sus derechos humanos, porque, dijo, el mayor deseo es que el año nuevo sea de grandes satisfacciones, reivindicaciones, de salud y éxito para todas y todos.

“El trabajo entre sociedad y gobierno nos une, nos da la oportunidad de participar en una relación de más confianza, fraternidad, y da como resultado la gobernabilidad y el derecho a vivir en paz”, mencionó en este evento donde dejó en claro que en Chiapas se acata lo dispuesto en las constituciones políticas de México y del Estado.

Tras precisar que este Gobierno promueve la convivencia pacífica, el respeto a los derechos humanos e impedir su violación, la secretaria general de Gobierno, Victoria Cecilia Flores Pérez, indicó que, con base en esos principios, se gestionó y se otorgó este pago en cumplimiento a la Ley Estatal de Víctimas, con el único interés de proteger a quienes por tanto tiempo han pedido justicia y, finalmente, han encontrado un camino para poder empezar de nuevo y reconstruir su proyecto de vida.

La directora de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Alejandra Elena Rovelo Cruz, detalló que se ha brindado apoyo psicológico, contención emocional, ayuda y asistencia jurídica, alimenticia, hospitalaria y de traslado, hasta lograr la reparación integral del daño con la indemnización a cada una de ellas. “Sin simulaciones, hemos cumplido con las recomendaciones, luego de que por muchos años lucharon por la defensa de sus derechos humanos, en busca de la justicia y la verdad”.

En su participación, D. L. B. quien fue víctima de violación a sus derechos humanos por expresar sus ideologías, reconoció el acompañamiento y respaldo para avanzar en la reparación integral de daños, por parte del Gobierno de Chiapas y las autoridades de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.

Estuvieron presentes: el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Juan José Zepeda Bermúdez; así como familiares de las víctimas beneficiadas. Comunicado de Prensa