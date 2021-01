Tapachula ya No Aguanta más Migrantes; Exigen Empresarios Frenar las Caravanas: COPARMEX

*MILES SIGUEN ARRIBANDO EN GRUPOS PEQUEÑOS A TAPACHULA, CREANDO ZOZOBRA E INSEGURIDAD. *NO USAN CUBREBOCA, CONVIRTIÉNDOSE EN PORTADORES POTENCIALES DEL COVID-19, AL NO ACATAR LAS MEDIDAS SANITARIAS.

Tapachula, Chiapas; 07 de enero del 2021.- “El asunto de las caravanas que traen miles de migrantes sin papeles se debe controlar, porque Tapachula y la región fronteriza no aguanta más personas varadas, que estén sin hacer nada y estén aumentando la inseguridad”, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la región, José Antonio Toriello Elorza.

En entrevista para EL ORBE aseguró que van a seguir en contacto con el gobierno federal, para que esto no pase a mayores, como ha sucedido con los miles de migrantes que han arribado a los municipios fronterizos y en especial a Tapachula.

Expresó que el gobierno de México, debe mantener su posición para que únicamente ingresen personas de manera legal y cumpliendo con la ley, “porque no se puede mantener a miles de personas varadas con el pretexto de que la documentación que requieren para trasladarse al norte se ha tardado y la situación de la pandemia ha agudizado esta situación”.

Según el líder empresarial, “los migrantes no traen cubrebocas, no mantienen la sana distancia y seguramente se van infectando. Lo peor del caso es que si se enferman, a final de cuentas es el gobierno federal y del estado que paga los platos rotos con los impuestos de los mexicanos para que puedan salir adelante con el tratamiento y medicamento”.

Recordó que, durante el segundo semestre del 2020, intentaron dos caravanas de migrantes llegar a territorio mexicano y fueron detenidas en Guatemala “tenemos buena comunicación con el gobierno del vecino país y también se verá como tendrán el control de las caravanas migrantes”.

Aunque, confió que ante la amenaza de la nueva caravana que saldrá el próximo 15 de enero de San Pedro Sula Honduras, su freno será en Guatemala y los que pasen a territorio mexicano tendrán que ser detenidos en caso no tengan documentos en regla.

Este jueves, el gobierno de México, volvió a reiterar a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en su consulado en San Pedro Sula, Honduras, en relación con la convocatoria para la salida de una caravana migrante el próximo 15 de enero, que el gobierno de México no promueve, ni permitirá el ingreso irregular de personas a territorio nacional.

Así también, que continuara actuando de manera responsable en apego a su ley migratoria y a las medidas sanitarias implementadas para combatir la pandemia del covid-19.

Exhortó a las personas migrantes que buscan ingresar a México, lo hagan de manera regular y con pleno respeto a las disposiciones migratorias y protocolos sanitarios establecidos

Por otro lado el representante de COPARMEX solicitó a las autoridades del INM, aumentar la fortaleza administrativa porque en el sur se cuenta con una frontera de suma importancia, por lo que se necesita mayores recursos humano para que le diga, si o no a las personas y no los mantengan como hasta ahora.

Además, externó que ninguna persona de la Secretaría de Salud, existe poniendo orden, por el tema de la emergencia nacional del coronavirus.

Mientras los discursos del gobierno federal aseguran que frenarán la migración irregular, la verdad es que la franja limítrofe entre México y Guatemala está abierta para todo y por ahí pasan tranquilamente miles de indocumentados todos los días por medio de balsas y hasta caminando. EL ORBE / M. Blanco