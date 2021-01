Ante COVID-19, Debemos Evitar Reuniones Para no Poner en Riesgo a Nuestros Seres Queridos: REC

* Jóvenes Deben Cuidarse con Esmero y Responsabilidad.

*EL GOBERNADOR REITERÓ EL LLAMADO, SOBRE TODO A LAS Y LOS JÓVENES, A CUIDARSE Y MANTENER LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE SANA DISTANCIA, HIGIENE Y USO DEL CUBREBOCAS.

*PIDIÓ NO BAJAR LA GUARDIA, YA QUE EN CASOS ASINTOMÁTICOS, SE PUEDE CONTRAER EL VIRUS Y LLEVARLO A LOS HOGARES.

Con la finalidad de evitar la propagación del COVID-19, el gobernador Rutilio Escandón pidió, principalmente a la juventud chiapaneca, no realizar ni asistir a fiestas o reuniones masivas, ya que, sin desearlo, se puede llevar el virus al hogar y poner en peligro la salud y la vida de los seres queridos, sobre todo de las personas adultas mayores, pues esta enfermedad también se presenta de forma asintomática.

El mandatario subrayó que es necesario mantener la actitud responsable ante la pandemia, no caer en excesos de confianza y seguir con las recomendaciones de las y los expertos de la salud, del lavado constante de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia, hacer uso del cubrebocas y extremar las medidas preventivas al acudir a lugares con espacios reducidos o centros de trabajo.

“Pido respetuosamente a las y los jóvenes que no bajen la guardia y se cuiden con esmero y responsabilidad, pues al salir a lugares pueden coincidir con personas que tengan este virus pero que no manifiestan ningún síntoma. El exhorto es que, hasta en casa, se conserve la sana distancia con los familiares, sobre todo con las madres, los padres y las y los abuelos, porque sin querer se les puede provocar un daño”, apuntó.

Escandón Cadenas ha enfatizado que, aunque la entidad cuenta con Clínicas de Atención Respiratoria COVID-19, equipamiento, suficientes medicamentos e insumos, y un gran personal de salud, lo más importante es reforzar el autocuidado, para evitar un repunte de casos y avanzar en la erradicación de este padecimiento.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo estatal reconoció la coordinación y el esfuerzo conjunto entre las instancias federales y estatales que integran la Mesa de Seguridad, para fortalecer integralmente las estrategias a favor de la paz, tranquilidad y bienestar de las chiapanecas y los chiapanecos. Boletín Oficial