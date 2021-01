El COVID-19 es Muy Peligroso; Fundamental, No Bajar la Guardia y Cumplir Medidas Preventivas

Tuxtla Gutiérrez.- Al encabezar la Mesa de Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas insistió en el llamado a las chiapanecas y los chiapanecos a cuidarse con mayor responsabilidad, no caer en excesos de confianza y reforzar las acciones preventivas, ya que el coronavirus es una enfermedad muy peligrosa y grave, e incluso puede ser mortal.

El mandatario informó que, para hacer frente a la pandemia de COVID-19, Chiapas trabaja como un solo sistema de salud, cuenta con Clínicas de Atención Respiratoria, equipamiento, medicamentos e insumos y, lo más valioso, un gran personal médico, sin embargo, dijo, es importante no bajar la guardia con el objetivo de mantenerse saludable y evitar riesgos de contagios.

“Las autoridades federales, estatales y municipales sumamos esfuerzos y voluntades en materia de salud para cuidar la integridad del pueblo de Chiapas ante la pandemia. Tenemos todo para brindarte una atención médica digna, pero te pido respetuosamente que te cuides, pues de esa manera te conservas sano y proteges a quienes te rodean, especialmente a tus seres queridos”, apuntó.

Exhortó a cumplir con las recomendaciones de las y los expertos de la salud, respecto al lavado de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia hasta en el hogar, no acudir a lugares con aglomeraciones de personas y hacer uso del cubrebocas, a fin de avanzar en la erradicación de este padecimiento.

Finalmente, Escandón Cadenas destacó el trabajo coordinado que se mantiene entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno para fortalecer las estrategias a favor de la paz, seguridad y bienestar de la población. Comunicado de Prensa