Buscan en las Serranías de Guatemala a más de 2 Mil Migrantes, Para Repatriarlos a Honduras

*INFRINGIERON DIVERSAS DISPOSICIONES. *SOLO VIENEN A VIOLENTAR AL PAÍS, DE AHÍ EL ENFRENTAMIENTO CON LA POLICÍA DE GUATEMALA. *NO COMPROBARON ESTAR LIBRES DE COVID Y ANTECEDENTES DE BUENA CONDUCTA.

Tapachula, Chiapas; 21 de Enero del 2021.- El Ministerio de la Defensa Nacional, el de Gobernación y el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), presentaron en la tarde de este jueves, un informe actualizado de los migrantes que detuvieron en la caravana que partió el pasado 15 de Enero de 2021 desde Honduras en tren flancos, que entraron a territorio chapín de manera violenta y que fueron contenidos con el uso de la fuerza pública

De acuerdo al Gobierno del vecino país, los miles de migrantes hondureños, de El Salvador y Nicaragua, intentaron ingresar por las delegaciones de migración de Corinto en Izabal; así como en Florido y Agua Caliente, en Chiquimula.

Según el reporte, por la frontera de Corinto, ingresaron unos 500 migrantes; por Florido, lugar donde se registraron los enfrentamientos y fue desarticulada gran parte de la caravana, arribaron alrededor de 6 mil 500, y por la delegación de del IGM de Agua Caliente, como 200.

En la actualización se explica que, del 14 al 20 de Enero, se remitieron a Migración 887 mayores de edad y 336 menores, haciendo un total de mil 223 migrantes.

Además, se retornaron de forma voluntaria del 14 al 20 de este mismo mes, 2 mil 981 mayores de edad y 322 menores.

Asimismo, se contó a 65 menores no acompañados, 2 familias integradas de seis personas con permisos extendidos por razones humanitarias y ocho solicitantes de refugio.

En suma, son 4 mil 526 personas remitidas a Migración y repatriadas a sus países de origen, de los cuales 5 son de Nicaragua, 11 de El Salvador y 4 mil 410 de Honduras.

Sin embargo, el Gobierno de Guatemala, aún mantiene sus operativos de búsqueda de unos 2 mil 700 indocumentados que lograron escapar entre matorrales y montañas para segur su paso por caminos de extravío.

Se teme que muchos de ellos pudieran estar infectados con el mortal virus del Covid-19, luego de 21 personas de esa misma caravana se acercaron a los filtros sanitarios porque se sentían mal, y dieron positivo a las pruebas de Coronavirus.

Estas, al caminar aglomerados durante varios días y sin ninguna protección, pudieron haber sido portadores del virus y haber contagiado a muchos más.

Por ello, el Gobierno de Guatemala desplegó a cientos de militares y policías en todo su territorio, así como en los pasos informales para México y los límites fronterizos.

Esto, con el afán de salvaguardar la vida de toda la población, ante un inminente foco de contagio de esa y otras enfermedades, sin agregar la violación a otras normas sanitarias implementadas en ese país por la emergencia.

La meta era llegar a Tapachula, algunos para trabajar y rehacer sus vidas, otros para delinquir o bien para protegerse de las bandas contrarias a las que pertenecen, la prueba está en el enfrentamiento que tuvieron con la Policía Nacional de Guatemala.

Los miembros de la caravana no procuraron cumplir con los ordenamientos que les marcaron para poder ingresar al país, como presentar certificación no ser portador del COVID-19, lo infringieron; un documento de buena conducta, donde se recomendara ser personas de bien; y tercera observar un comportamiento que demostrara a EL ORBE las razones por las cuales migraban. EL ORBE / M. Blanco