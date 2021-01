Firma REC Convenio Para Proteger Niños y Adolescentes Migrantes, Inaugura Calles Pavimentadas en Diversas Colonias de Tapachula

* DE GIRA POR TAPACHULA, EL GOBERNADOR RUTILIO ESCANDÓN AFIRMÓ QUE EN CHIAPAS SE ESTABLECEN ACCIONES PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES. PARTICIPARON AUTORIDADES DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, ASÍ COMO REPRESENTANTES DE ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS.

En el marco de la firma de convenios de colaboración en la Ruta de Atención Migrante a favor de Niñas, Niños y Adolescentes en materia migratoria, en el municipio de Tapachula, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que este acuerdo demuestra la solidaridad y voluntad de trabajar como un solo ente, para velar por el respeto y protección de los derechos humanos, la dignidad y la vida de las personas, especialmente de este sector vulnerable ante este fenómeno social.

El mandatario precisó que Chiapas cuenta con una tradición migratoria, por contar con más de 650 kilómetros de frontera, y que México sobresale en el mundo por su migración hacia Estados Unidos de América y Canadá, donde la petición y deseo es que las y los compatriotas sean tratados de manera digna y afectuosa, por lo tanto, dijo, se tiene que actuar en congruencia y privilegiar la ayuda al prójimo.

“Chiapas es la puerta de entrada a México, por lo que es necesario atender de manera sensible y humana a las niñas, niños y adolescentes migrantes que estén o no acompañados. Para nuestra querida entidad no es una carga sino un honor sumar esfuerzos junto a la Federación y organismos internacionales para servir y garantizar el bienestar de quienes salen de sus países en busca de oportunidades y una mejor calidad de vida”, apuntó.

Tras exhortar a las Alcaldesas y los Alcaldes de los municipios que se encuentran sobre la línea fronteriza, a reforzar las acciones y programas de apoyo en materia migratoria, Escandón Cadenas informó que su Gobierno no escatima recursos cuando se trata de apoyar a los grupos en situación de emergencia, ejemplo de ello es la entrega de ayuda humanitaria y alimentaria a quienes más lo necesitan, debido a la pandemia de COVID-19.

En su intervención, el titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, Aristeo Taboada Rivera, reconoció que con este acto el Gobierno de Chiapas demuestra su preocupación en la atención oportuna de las necesidades de las niñas, niños y adolescentes migrantes, lo que da cumplimiento al mandato de ley en materia de protección al interés superior de la niñez, respetando siempre sus derechos.

“Para Chiapas, la reforma migratoria recobra gran importancia, debido a la frontera que comparte con Centroamérica, por eso requiere mantener una estrecha cooperación institucional, contar con personal especializado, instalaciones adecuadas y funcionales, implementar procesos expeditos en materia de rescate, transporte, alojamiento, regulación y retorno a sus países de origen en caso de ser necesario”, explicó.

El procurador federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Oliver Castañeda Correa y la jefa de la Unidad de Atención a Población Vulnerable, Lilia Lucía Aguilar Cortes, ambos del Sistema DIF Nacional, explicaron que se mantiene una coordinación adecuada con el Gobierno de Chiapas, a fin garantizar y procurar de manera constante los derechos de la niñez y adolescencia migrante, en la atención y acceso a los servicios que requieren en su tránsito y proceso de ingreso al país.

En tanto, la directora general del Sistema DIF Chiapas, Deliamaría González Flandez, señaló que con este acuerdo se amplía la red de protección integral hacia este sector y se intensifican las acciones con los Ayuntamientos involucrados, mediante la labor que desarrollan en los albergues ubicados en Palenque, Tapachula, Frontera Comalapa, Comitán y Arriaga, y que se suman a los albergues estatales Viva México I, en Tapachula y Viva México II, a materializarse en Berriozábal.

Asistieron: el comandante de la 36 Zona Militar, Vicente Antonio Hernández Sánchez; la jefa de la Oficina de la Unicef en Tapachula, Adriana Arce Carmona; la jefa de la Oficina Acnur-Chiapas, Kristin Riis Halvorsen; la alcaldesa de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda; el titular de la Oficina de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Tapachula, Romeo Carlos Ramírez Utrilla; el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Juan José Zepeda Bermúdez; así como las y los Alcaldes y las Presidentas de los DIF Municipales. Boletín Oficial