Trabajamos de Forma Coordinada Para Proteger Integridad y Salud del Pueblo: REC

* Durante la Mesa de Seguridad

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que las autoridades de las instancias federales y estatales que integran la Mesa de Seguridad trabajan en coordinación para dar seguimiento y fortalecer las acciones a favor de la tranquilidad y el bien común de las familias y sectores en condiciones de vulnerabilidad o situación de emergencia, y se mantienen al pendiente a fin de atender cualquier contingencia que ponga en riesgo la paz, la integridad y la salud del pueblo.

Luego de subrayar el trabajo que se realiza de manera conjunta con el Ejército Mexicano, Marina, Guardia Nacional, fiscalías, corporaciones de seguridad pública, instancias de protección civil, delegación de Programas Integrales de Desarrollo, entre otros organismos, el mandatario exhortó a la población a continuar con actitud responsable y mantener las medidas preventivas y de autocuidado ante la pandemia de COVID-19.

“Todas y todos estamos al servicio del pueblo y el presupuesto público se invierte para brindar mayor bienestar a las chiapanecas y los chiapanecos, sin distingo. Lo único que te pedimos, de manera respetuosa, es que te cuides y no te confíes, pues de esa manera proteges a quienes te rodean, especialmente a tus seres queridos; eso también es amor al prójimo”, apuntó.

Escandón Cadenas insistió en el llamado a la población para que en caso de presentar algún síntoma de COVID-19, acuda inmediatamente a las Clínicas de Atención Respiratoria o se comunique a los números telefónicos que aparecen en los volantes que proporcionan las brigadas en sus recorridos casa por casa, con el propósito de ser atendido oportuna y gratuitamente por un especialista, y de esta forma se evite que esta enfermedad se complique, ya que, incluso, puede ser mortal.

Finalmente, pidió no bajar la guardia y tomar en cuenta las recomendaciones de las y los expertos de la salud, respecto al lavado de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia hasta en el hogar, hacer uso del cubrebocas y extremar precauciones al acudir a lugares con espacios reducidos o centros de trabajo. Comunicado de Prensa