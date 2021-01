Reconocen Fortaleza de Chiapas en el Talento de sus Jóvenes

En la entrega de reconocimientos a participantes del 10º Parlamento Juvenil “Eraclio Zepeda Ramos”, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas expresó que Chiapas tiene una gran fortaleza en sus jóvenes, por lo que les convocó a actuar con respeto, compromiso y lealtad a su Estado.

Desde Palacio de Gobierno, el mandatario manifestó que se mantendrá atento a las iniciativas que este parlamento presente en el Congreso del Estado, porque reflejan la voz de la juventud chiapaneca: “No dudo que desean con el alma construir espacios donde todas y todos puedan convivir con fraternidad y busquen el bien común”.

Luego de subrayar que este parlamento lleva el nombre de un hombre que dejó huella no sólo por ser un gran escritor, sino por ser un político que luchó por Chiapas, Escandón Cadenas destacó la importancia de que las y los jóvenes no pierdan sus sueños, sino que los materialicen.

“No claudiquemos en nuestra lucha, ni perdamos lo que hemos construido para buscar que Chiapas tenga mejores escenarios de bienestar. Estoy seguro de que ustedes no están aquí por casualidad o tráfico de influencias, están porque son jóvenes con talento, estudios y preparación que tienen la voluntad de seguir construyendo su camino”, apuntó.

En representación de las y los jóvenes que formaron parte de este ejercicio, la presidenta del Décimo Parlamento Juvenil “Eraclio Zepeda Ramos”, Aremi González Ruiz, sostuvo que además de asumir el compromiso de ser agentes de cambio, las iniciativas presentadas buscan romper las barreras de la desigualdad y la discriminación, transformar las realidades y lograr un Chiapas donde haya oportunidades para todas y todos, sin distingo.

A su vez, la directora general del Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas, Getsemaní Moreno Martínez, señaló que la voluntad demostrada por las y los jóvenes durante este encuentro parlamentario, es fundamental para avanzar hacia un mejor porvenir de las comunidades y de la entidad en su conjunto.

Al reconocer a quienes hicieron escuchar sus ideas e inquietudes en la máxima tribuna y casa de la democracia, la presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte del Congreso del Estado, Aída Guadalupe Jiménez Sesma, precisó que ante los cambios políticos, sociales y estructurales que se viven, estas acciones son necesarias para fortalecer la participación de las juventudes y transformar la manera de hacer política, convirtiéndola en el instrumento idóneo en el desarrollo de Chiapas y de México. Boletín Oficial