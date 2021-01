Rehabilitación del Puente “El Palmarcito” Mejora Movilidad y Economía en Pijijiapan: REC

* Para Garantizar Seguridad de la Población.

Durante la inauguración de la rehabilitación del puente “El Palmarcito”, ubicado sobre el camino Nueva Valdivia-Adolfo López Mateos-La Esperanza-El Palmarcito, del municipio de Pijijiapan, el Gobernador informó que con esta acción se responde a una solicitud de hace 18 años, que brindará no solamente mayor movilidad e impulso económico, sino que permitirá garantizar la seguridad de las y los habitantes de esta localidad.

El mandatario subrayó que gracias a que en Chiapas se impulsa una política de austeridad, se combate la corrupción y se generan economías y ahorros, los recursos han alcanzado para responder a las propuestas más sensibles del pueblo en materia de salud, seguridad e infraestructura social, lo que permite brindar bienestar a la gente y atender las necesidades básicas.

“Junto a la Federación, trabajamos de manera honesta e invertimos el presupuesto pensando en el bien común, como estos apoyos de infraestructura que buscan que las comunidades vivan mejor; no están condicionados a nada, es solamente justicia social porque era injusto que no se tomaran en cuenta este tipo de solicitudes que son tan necesarias para que la gente esté bien”, señaló.

Escandón Cadenas resaltó que en esta administración se evitan gastos superficiales, muestra de ello es que ahora los recursos se invierten en acciones primordiales, como la remodelación de 90 hospitales y clínicas, dotación de medicamentos, insumos y equipamiento médico. En ese marco, destacó la labor profesional y humana del personal de salud que actualmente ha estado al servicio del pueblo, sin distinción, ante la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Luego de explicar que como parte del plan de mantenimiento, se identificaron 65 puentes con daños estructurales, los cuales serán rehabilitados de manera integral, el director general de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, Jorge Luis Gómez Jiménez, precisó que el puente “El Palmarcito” recibió atención para una mejor funcionalidad y seguridad de quienes diariamente transitan por este espacio.

A su vez, el alcalde de Pijijiapan, Héctor Jiménez Marcelino, reconoció el compromiso del Gobernador al impulsar la modernización de esta infraestructura, que además de fortalecer la actividad pesquera y ganadera, contribuirá a que, en un futuro, las playas cercanas a esta comunidad sean más visitadas y se generen mayores beneficios económicos para la población.

En representación de quienes habitan en el ejido “El Palmarcito”, José Juan Alegría Cruz aseguró que con la renovación de este puente se cumple una de las demandas más sentidas de las y los pobladores. “Estamos profundamente agradecidos porque durante muchos años no fuimos escuchados y nadie nos ayudaba. Hoy es una realidad, es un puente prácticamente nuevo”.

Asistieron: el presidente de la Asociación Cooperativa el Archipiélago, Rigoberto Campero Aquino; autoridades estatales y municipales, así como representantes ejidales y familias beneficiadas. Boletín Oficial