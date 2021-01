Para Evitar Nuevas Caravanas, México no Debe dar Falsas Esperanzas de Empleo a los Migrantes

* AL ASEGURAR QUE HABRÁ APOYOS DE SALUD Y TRABAJO PARA ELLOS, SE LES INCITA A VENIR A TAPACHULA, PROVOCANDO UN PROBLEMA SOCIAL, PORQUE LUEGO SE QUEDAN DEAMBULANDO EN LAS CALLES Y GENERANDO INSEGURIDAD.

* MIENTRAS EN MÉXICO LOS “CONSIENTEN”, EN GUATEMALA LES PONEN UN ALTO.

Tapachula, Chiapas; 30 de Enero del 2021.- “En la frontera sur de México se cuenta con un problema de administración de la fuerza pública que no está haciendo su trabajo, ya que se han relajado los supuestos operativos para contener el paso de miles de migrantes que siguen llegando a Tapachula”, expresó el consultor empresarial, Valentín Cinco de la Cruz.

Enfatizó que solo fueron unas horas que estuvo presente la Guardia Nacional, el Ejército, Policías y Migración a las orillas del río Suchiate (que divide a México de Guatemala), ya que se confiaron en las acciones que en verdad realiza el Gobierno chapín para detener a los indocumentados que buscan llegar a Tapachula.

Destacó que el Gobierno de la nación vecina “se ha preocupado por cuidar a sus ciudadanos, porque no permite la invasión de los hondureños y de otros países”.

Además, que México se confió por el trabajo que hizo ese país con menos recursos y personal, pero con la mayor fuerza y voluntad de sus gobernantes.

Sobre las autoridades mexicanas, opinó que deberían fortalecer el sistema administrativo que están haciendo porque dicen “que entre o pase legalmente, que traigan sus papeles y los dejaremos transitar”.

El problema, insistió, es que el Gobierno, a través de sus funcionarios, ofrecen empleos a miles de extranjeros, a través de diversos sectores, “aunque en realidad no hay opciones de trabajo para esos éxodos que deambulan en la ciudad”.

Reiteró que, si bien es cierto, que la ACNUR les brinda dinero para sostenerse y unos Gobiernos Municipales les brindan empleo temporal, “tiene que quedar bien claro que no hay empleo para los mexicanos, mucho menos para los extranjeros”.

Por eso concluyó que las autoridades federales no deben dar falsas esperanzas a los indocumentados que, con esas promesas, tienen la ilusión de poder llegar a Tapachula. EL ORBE / M. Blanco