Gobierno, Empresarios y Constructores Impulsamos la Transparencia en la Obra Pública de la Entidad: REC

*CREAN PLATAFORMA “SISTEMA DE REGISTRO DE CONTRATISTAS Y DE SUPERVISORES EXTERNOS”, CIMENTADA EN LA HONESTIDAD, CON LA QUE SE PRETENDE ACABAR CON LA CORRUPCIÓN, DESTACÓ EL MANDATARIO.

Tuxtla Gutiërrez.- A través del Sistema de Registro de Contratistas y de Supervisores Externos (Sircse), el Gobierno de Chiapas impulsa la transparencia en la obra pública que se realiza en la entidad, pues dará certeza a las instituciones de la veracidad del registro de quienes pretendan participar en su construcción, informó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas durante la presentación de esta plataforma.

Señaló que se busca fundar una nueva relación de trabajo entre el Gobierno y los particulares, cimentada en la honestidad, por lo que, aseguró, este sistema no perjudica a nadie, sino que procura el bienestar de la sociedad. “Las malas prácticas que provocan la corrupción y la impunidad hacen mucho daño, evitarlas y actuar de manera solidaria permite que ganemos todas y todos”, dijo.

Mencionó que las y los empresarios de la construcción realizan proyectos que abonan al crecimiento de Chiapas y tienen derecho a obtener un beneficio, pero nada fuera del marco del derecho; por ello, pidió denunciar a cualquier funcionario que les exija algún porcentaje de sus ganancias, pues de esa forma se combaten vicios y se reduce el costo de las obras, incluso dándoles un valor agregado para que tengan mayor calidad y durabilidad.

“Deseamos una relación que nos permita ir juntos a sacar adelante las propuestas más sensibles de la población. Es injusto no aprovechar con eficacia, eficiencia y respeto los recursos de la gente. Es importante que pongamos cimientos firmes, no sólo en esta administración sino para establecer una nueva cultura entre pueblo y Gobierno, organizaciones, colegios y todo el ramo de la construcción”, apuntó.

A su vez, la secretaria de la Honestidad y Función Pública, Liliana Angell González, destacó la aplicación de esta herramienta virtual que da certeza y transparencia desde el registro de contratistas y supervisores externos, hasta la verificación de que la obra pública se ejecute conforme a la normatividad correspondiente, ya que, dijo, la infraestructura pública tiene alto contenido social y es factor determinante para elevar calidad de vida de las personas.

Por su parte, el presidente del Colegio Chiapaneco de Ingenieros Civiles Siglo XXI A.C., Humberto Atila Damas Damas, sostuvo que la creación de esta plataforma, además de contribuir al combate de la corrupción, brindará seguridad y transparencia en la ejecución de proyectos en beneficio de Chiapas.

En este marco, se explicó que, para formar parte del padrón, las y los interesados deben acceder al link https://apps.shyfpchiapas.gob.mx/sircse y cumplir con el proceso y los requerimientos establecidos. Además de rapidez, menor costo, transparencia y cero corrupción, abona a una nueva cultura de servicio de forma más segura y rápida.

Cabe mencionar que se entregaron Constancias de Acreditación a nueve colegios de ingenieros, de las cuales tres fueron otorgadas de manera simbólica en este acto al Colegio de Ingenieros Civiles de Tuxtla A. C., Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Chiapas A. C. y al Colegio Chiapaneco de Ingenieros Civiles Siglo XXI A. C.

Asistieron: el secretario de Obras Públicas, Ángel Carlos Torres Culebro; el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, José Octavio García Macías; el fiscal general del Estado, Olaf Gómez Hernández, así como representantes de colegios y organismos. Comunicado de Prensa