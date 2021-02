La Migración Irregular Genera Problemas de Salud, Prostitución e Inseguridad en Tapachula: Docentes

EN LOS FLUJOS MIGRATORIOS SE INFILTRAN MIEMBROS DE LAS PANDILLAS CENTROAMERICANAS, QUIENES HACEN DE TAPACHULA SU CENTRO DE OPERACIONES.

* HACE FALTA QUE EXISTAN VERDADEROS FILTROS, TANTO SANITARIOS COMO DE SEGURIDAD, PARA EVITAR MAYORES PROBLEMAS A LA POBLACIÓN.

Tapachula, Chiapas; 06 de febrero del 2021.- El exsecretario de la sección 40 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), Gabriel Aguiar Ortega, señaló que los rebrotes de la pandemia del Covid-19 y de otras enfermedades llegan a territorio nacional con los migrantes

En entrevista para el rotativo EL ORBE, indicó que la salida de las caravanas de Honduras y grupos de indocumentados de otras nacionalidades que tienen como destino a Tapachula, traen consigo a personas infectadas con el mortal coronavirus y de otros males.

“Los chiapanecos no podrán escaparse de contraer esos problemas si no se extreman los cuidados y se frena el arribo de miles de migrantes que ingresan en operación hormiga todos los días a Chiapas”, indicó.

De igual forma, que los mexicanos están cansados de la invasión masiva de hondureños, salvadoreños y otras regiones del mundo que ingresan de manera indocumentada, “porque son quienes traen consigo las temidas bandas de los Mara Salvatrucha”.

Dejó en claro que no se trata de xenofobia, sino un problema real, “porque los ciudadanos ya están aburridos de que llegan los migrantes y se instalan frente a los parques, casas y dejan las calles convertidas en un cochinero”.

Además, que, con la llegada de los migrantes, se han incrementado de manera alarmante la prostitución, “la cual ha tenido un auge tremendo en la ciudad de Tapachula”.

Comentó también que los Estados Unidos, en la administración del expresidente Donald Trump, pidió contener a la migración para evitar que llegaran a ese país, “y eso convierte a México en una nación segura, donde deambulan decenas de miles de africanos, haitianos, hondureños y una serie de seres humanos que han causado muchos problemas”.

Afirmó que el fenómeno migratorio en la ciudad de Tapachula, ha acentuado graves problemas como el de la inseguridad y la invasión de miles de indocumentados, cuyos gastos tienen que absorber los chiapanecos.

Puntualizó que, para poder resolver esa problemática, es necesario que se apliquen las leyes migratorias vigentes y terminar con la corrupción entre las corporaciones policíacas y migratorias. EL ORBE / M. Blanco / Jesús Sánchez