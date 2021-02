Organismos de Derechos Humanos Protegen más a los Migrantes y Delincuentes que a los Propios Mexicanos

* PARECE QUE FUERAN INTOCABLES, YA QUE COMETEN ILÍCITOS Y LA MAYORÍA NO SON CASTIGADOS, AMPARADOS POR ASOCIACIONES DEFENSORAS DE MIGRANTES.

* EL GOBIERNO FEDERAL LES OFRECE TRABAJO, ALIMENTOS, SERVICIOS DE SALUD, OLVIDÁNDOSE QUE EL PUEBLO MEXICANO ESTÁ PADECIENDO UNA SEVERA CRISIS POR EL COVID.

Tapachula, Chiapas; 07 de febrero del 2021.- En Chiapas, los organismos de los Derechos Humanos protegen más a los migrantes y a los delincuentes, y se olvidan de los mexicanos que viven en la entidad”, sostuvo, Yadira Mendoza Ríos, presidenta del fraccionamiento la Ceiba, ubicado al sur de Tapachula.

En entrevista para el rotativo EL ORBE, aseguró que la ley está siempre a favor de los indocumentados que ingresan a territorio mexicano de manera irregular, “cuando detienen a los migrantes salen más rápido que una persona que está haciendo bien las cosas”.

El argumento de las corporaciones y de las autoridades, dijo, es que son migrantes y no se pueden detener. Sin embargo, expresó que los extranjeros pueden hacer lo que se les antoje como si estuvieran en su país.

“¿Acaso no valemos en nuestro propio país? No hacen valer nuestros derechos humanos, ya que se han dedicado a proteger a los extranjeros”, insistió.

“Por cualquier cosa insignificante se van a quejar y los organismos defensores les hacen caso; pero cuando un mexicano acude a esas instancias, no te reciben o te dejan en espera por horas, y he visto casos que las personas toman la ley por su propia mano, porque se sienten abandonados y no hay quien interceda por los mexicanos”, abundó.

Asimismo, que, desde el ingreso de los éxodos masivos de migrantes ha aumentado la delincuencia, sobre todo contra mujeres que han sido agredidas física y verbalmente, además de ser víctimas de violaciones sexuales, asaltos y acoso por parte de hondureños.

Para Mendoza Ríos, la llegada de los extranjeros ha cambiado su forma de vida, y recordó que dos inmigrantes que viajaban a bordo de una motocicleta, la intentaron agredir con lujo de violencia y con armas de fuego.

“Esos no te dicen que es un asalto, sino que en cuanto se detuvieron, uno de ellos me aventó un golpe y entonces me hice para atrás y logré ver la cacha de la pistola y pude evitar la agresión. Estas personas que vienen de esos países quieren hacer lo que quiera”, apuntó.

Refirió que son alrededor de 20 colonias que están sufriendo los actos de delincuencia a manos de los migrantes, quienes se han aprovechado de las personas que no están en sus viviendas por diferentes motivos.

“Muchos de los ciudadanos trabajan y se generan los asaltos, invasión de propiedad o si alguien da a rentar sus casas, los migrantes agreden a los propietarios ya que se niegan a entregar los inmuebles”, recalcó.

Otro de los problemas que han detectado, indicó, es que las migrantes salen de sus países y vienen aliviarse en territorio mexicano y desde ese momento, se creen que ya pertenecen a territorio azteca y se quieren asentar en la ciudad.

Criticó que el gobierno federal les regale los alimentos, empleo temporal y facilidades para vivir a los migrantes, mientras que los mexicanos siguen sufriendo la crisis económica y ahora con la pandemia del Covid-19, muchas personas han quedado sin empleo y sin poder llevar el sustento a sus familias.

Otro de los problemas que enfrentan los tapachultecos, según su versión, es la inseguridad provocada por los migrantes, y para eso puso como ejemplo que, si un ciudadano pasa por el centro, le clavan un cuchillo en la costilla, sin que nadie pueda defenderlo.

Asimismo, recordó que, en el Camino a la Pita, una joven fue violada por migrantes, por lo que lamentó que los Derechos Humanos no actúen en defensa de las personas que viven en la Frontera Sur y en Tapachula, donde se ha pedido actúen.

“La verdad es necesario que los encargados de los Derechos Humanos se preocupen por los mexicanos y no den carpetazo a los casos, ya que cuando tienen alguna situación con los migrantes se van con todo y siempre los ayudan y eso ha causado indignación y molestia por parte de la sociedad que está cansada ya de los extranjeros”, puntualizó. EL ORBE / M. Blanco / Ildefonso Ochoa