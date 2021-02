No se han Aplicado los 600 Mdp que Otorgó México a Centroamérica Para Frenar la Migración

*NO EXISTEN REGISTROS DE QUE GOBIERNOS CENTROAMERICANOS HAYAN EJERCIDO LOS RECURSOS, PARA LOS PROGRAMAS “SEMBRANDO VIDA” Y “JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO”, QUE PERMITIRÍAN LA REACTIVACIÓN DE EMPLEOS EN ESOS PAÍSES, AFIRMA ACTIVISTA DE HONDURAS.

Tapachula, Chiapas; 09 de febrero del 2021.- Frente al fenómeno migratorio que cada día sale del triángulo norte de Centroamérica, activistas de esa región criticaron este martes que los recursos que envió México para mitigar el éxodo diario de miles de indocumentados hacia Tapachula, no se están aplicando.

El gobierno federal actual, en el mes de julio del 2019, anunció que se otorgaría unos 600 millones de pesos para la creación de 20 mil empleos hacia aquella región, con la finalidad de frenar la migración con destino a Chiapas, con lo que se daría un ejemplo al mundo para construir muros de prosperidad, oportunidad y trabajo para los extranjeros

Sin embargo y de acuerdo a la activista de Honduras, Itsmania Platero, en ese país a la fecha no hay registro de los recursos de los programas federales de “Sembrando Vidas” y “Jóvenes Construyendo el Futuro” con lo que supuestamente se frenaría a los miles de migrantes que siguen saliendo de ese país con destino a Tapachula.

Hizo un llamado para que se realice una auditoría y se conozca el destino de esos fondos, “porque en Honduras, no se cuenta con oportunidades laborales para la juventud”.

Abundó que el proyecto de “Sembrando Vidas”, era para los campesinos, al menos en teoría, donde se les iba a capacitar. “Sin embargo, lo que se necesita son insumos para sembrar y comer”.

“Lo otro es que no se les está otorgando dinero. Hay otro proyecto que se llama <Joven Enamórate de tu Tierra>, que está destinado para el sector cafetalero, pero no tiene fondos. Son unas 80 mil plazas, pero no tiene recursos”, recalcó.

En ese sentido, comentó que, si en honduras se destinaran los recursos para mitigar el hambre, se podría disminuir también la migración.

Por eso consideró que los gobiernos que recibieron el dinero regalado de México, deben explicar en qué se ha invertido, porque hasta ahora no hay nada. EL ORBE / M. Blanco