Más Tardaron en Entrar a la Cárcel que en Salir los Policías, Habitantes de Pavencul Piden Justicia

Autoridades ejidales de Pavencul y Toquián Grande, exigen justicia.

*EXIGEN ACABAR CON LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD. *QUE SE LLAME A CUENTAS A TODOS LOS INVOLUCRADOS Y SE APLIQUE LA LEY.

Tapachula, Chiapas; 12 de Febrero del 2021.- Mientras las autoridades ejidales de la Región Indígena Mam de Pavencul festejaban la detención del exsecretario de Seguridad Pública Municipal, Pedro Enock N, y de ocho elementos de esa corporación por los delitos cometidos en un violento desalojo ocurrido aquel “Lunes negro” del 27 de Enero del año pasado, las autoridades dejaban en libertad a los uniformados por la “presunción de inocencia”.

Fluviano Velázquez Velázquez, presidente del Comisariado Ejidal de Toquián Grande y Pavencul, recordó en entrevista para EL ORBE, que el 27 de Enero del 2020 sufrieron una masacre por hacer una manifestación pacífica para exigir el cumplimiento de la promesa de las autoridades municipales en torno a rehabilitar el camino a toda esa zona cafetalera, que se encontraba despezada.

Señaló que han presentado las pruebas de las agresiones a las que fueron objeto, como la de un joven, al recibir una golpiza de parte de los policías, que ya no puede caminar sin apoyo y ahora sufre todos los días.

Otros de los habitantes, dijo, tardaron hasta seis meses en poder recuperarse físicamente de las agresiones recibidas y “por eso pedimos justicia ante el Gobierno Federal, para que esto se cumpla y se haga, porque de verdad es injusto lo que hizo el ayuntamiento”.

Al enterarse que los detenidos los dejaron en libertad, casi de manera inmediata, señaló que los indígenas de aquella región “no queremos que estén libres y que, por lo contrario, paguen su condena por lo que hicieron. Que quede claro que, en cualquier impunidad, el ejido Toquián Grande y Pavencul, no está de acuerdo”.

A nombre de los cientos de perjudicados, indicó que exigen la reparación de daños “porque muchos de ellos ya no pudieron trabajar. Es más, tenían sus mochilitas y ahí cargaban documentos, su carro, dinero, teléfono, todo se lo llevó la policía, las dejaron vacías; ya no se los devolvieron”.

Aseguró además que, a varios de sus compañeros, policías municipales los amenazaron con llevarlos a un montarral para terminarlos allá, “y lo creo, porque muchos que les han encontrado medio ebrios en la calle se los llevan, pero en vez de llevarlos a la cárcel, se los llevan al zacatonal y allá los dejan tirados, pero ya bolseados”.

Adelantaron que esperarán que se cumpla la palabra del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de no permitir la impunidad, la corrupción y la injusticia, por eso piden que se dé continuación al caso, se investigue a otros exfuncionarios y se envíen a la cárcel a quienes resulten responsables.

Por su parte, Macario Díaz Ortiz, del Barrio Vega Malacate, indicó, “ese día nos golpearon bien y después nos llevaron a la cárcel. Ahí aguantamos hambre y con ese gran dolor de los golpes que nos habían dado. Nos robaron dinero. Por eso ahora no queremos que les den libertad”.

En tanto que, Noé de Jesús López Morales, policía rural del ejido Pavencul, agregó, “ese día estábamos por una justa razón, que era la carretera deteriorada, pero los policías municipales me golpearon brutalmente hasta fracturarme las costillas, las dos clavículas, la columna y las rodillas”.

Derivado de esas agresiones a las que se argumenta “presunta inocencia”, Noé de Jesús, padre de familia con cuatro hijos, no ha podido trabajar en todo un año y su situación física es la de un discapacitado.

Recordó también que Derechos Humanos arribaron a Pavencul acompañados con médicos para valorar y certificar las agresiones físicas de los involucrados.

Al preguntarles sobre las acciones que realizarán si los señalados como presuntos culpables quedan en total libertad, guardaron silencio.

LA FARSA DE LA DETENCIÓN

Apenas unas cuantas horas después de haber sido detenidos, el exsecretario de Seguridad Pública Municipal, Pedro ‘N’ y nueve elementos activos de la corporación, obtuvieron su libertad condicional y se aplicó el principio de la “presunción de inocencia”.

El Exsecretario en la administración que encabezó el finado exalcalde, Oscar Gurría Penagos, del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fue liberado al mediodía de este viernes, al igual que el resto de los detenidos, es decir, no pisaron la cárcel ni un solo minuto.

El juez Gerardo Moreno García, argumentó que se aplicó el principio de “presunción de inocencia”, debido a que no han tenido la intención de sustraerse de la justicia durante todo este año, por lo que seguirán el proceso en libertad.

Luego de que horas antes, el exfuncionario y policías municipales fueron detenidos mediante una orden de aprehensión girada por ese Juez, rindieron su declaración por los delitos el delito de tortura, privación ilegal de la libertad, robo con violencia, lesiones y amenazas en agravio.

La denuncia había sido presentada ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión y emitida por un Juez de Control con sede en el Centro de Justicia Federal.

Los acusados se declararon inocentes de los delitos que se les investigan y coincidieron que en ningún momento torturaron, y que fueron instrucciones de los altos mandos la detención y la puesta a disposición de las autoridades.

Serán las autoridades quienes continúen con las investigaciones, y tendrá el Ministerio Público Federal que aportar las pruebas de los delitos y en 60 días se determinará si son culpables o inocentes. EL ORBE / M. Cancino / Ildefonso Ochoa Argüello