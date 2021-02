Sin Credibilidad el INM en la Frontera Sur, Población en Pánico por Presencia de Migrantes

* TEMOR DE SER ASALTADOS O CONTRAER ENFERMEDADES, YA QUE LOS ILEGALES NO PORTAN CUBREBOCAS Y HACEN SUS NECESIDADES EN LA VÍA PÚBLICA.

* AUTORIDADES MIGRATORIAS PERMITEN EL INGRESO IRREGULAR DE EXTRANJEROS, SIN HACERSE CARGO DE ELLOS.

Tapachula, Chiapas; 14 de febrero del 2021.- La situación de los migrantes se ha agudizado en toda la Costa, Soconusco y Frontera Sur de Chiapas, con su objetivo de llegar a territorio mexicano y quedarse a vivir en Tapachula.

En entrevista para EL ORBE, Miguel Hernández Castellanos, en voz de los vecinos de la colonia Ferrocarrilera, expresó que las autoridades federales como el Instituto Nacional de Migración (INM), ya han perdido credibilidad entre la sociedad, “porque no hacen su labor, se desconoce que están haciendo o que hay de por medio, ya que no trabajan para atender el fenómeno migratorio”.

Enfatizó que los éxodos hacia Tapachula se pudieran controlar, si las autoridades actuaran conforme a la ley y se preocuparan por trabajar, pero no se ve para nada al personal del INM, aun cuando es una zona de destino para migrantes.

En esas zonas cercanas a ferrocarriles, según relató, los vecinos temen por la presencia de los extranjeros y por la inseguridad.

En esa colonia se instaló cerca una oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda Refugiados (Comar) para la recepción de documentos en el registro de solicitantes de refugio en México, la cual tiene una afluencia considerable de extranjeros que se concentran e incluso duermen debajo de un árbol de mango y realizan sus necesidades fisiológicas en los alrededores.

Además, informó que han solicitado la reubicación de esas oficinas de la Comar, ubicada en la actualidad en una zona céntrica, pero las autoridades argumentan que siempre están buscando un lugar.

A unos cien metros de ahí, el gobierno federal, construye un moderno Centro de Desarrollo Comunitario que podrá detonar el comercio, la economía y el turismo. Sin embargo, aclaró que las autoridades deberían tomar cartas en el asunto para que exista menos inseguridad ni presencia de migrantes. EL ORBE / M. Blanco / Jesús Sánchez Martínez