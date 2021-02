Exigen Que los Migrantes Varados en Tapachula Sean Dispersados en Todo el Territorio Nacional

*EL CENTRO DE LA CIUDAD YA NO AGUANTA TANTA AGLOMERACION, LOS MIGRANTES NO ACATAN LAS MEDIDAS DE SALUD, Y NINGUNA AUTORIDAD LE APLICA EL REGLAMENTO.

Tapachula, Chiapas; 15 de febrero del 2021.- Para evitar que decenas de miles de migrantes permanezcan varados en Tapachula, el sector empresarial lanzó este lunes una iniciativa al gobierno federal para dispersar a los extranjeros en los 32 estados de la República Mexicana, empezando con Tabasco, que también es frontera con Guatemala.

Esto para que los servicios ya no estén saturados, ni para que los indocumentados ya no estén aglomerados en el centro de la ciudad sin el uso de cubrebocas, pidiendo dinero, drogándose o delinquiendo y, si lo quieren hacer, que sea en cualquier otra parte del país.

Con esa estrategia, según el empresario Aníbal Núñez Mejía, secretario de la Asociación de Propietarios de Comercios del Centro de Tapachula, se ayudaría a tener menos contagios para no ser una de las ciudades con mayores casos de coronavirus y con miles de migrantes varados en espera de trámites migratorios que las autoridades no les brinda por su lentitud y burocracia.

Expresó que, en las 32 entidades federativas, existen albergues que se les podría dar, para que regrese la seguridad a la frontera sur y que los chiapanecos y turistas puedan acudir al centro con tranquilidad y calma.

“En Tapachula, no se puede darles empleo a los migrantes, si no cuentan con su permiso legal, porque si les dan la CURP, no es válido para los empresarios”, indicó.

Asimismo, si se les brinda empleo y les otorgan sus documentos en tres o cuatro meses, dejan tirado el trabajo donde se les capacita, por lo que es necesario otorgar esos espacios a gente de la localidad.

Indicó que están solicitando a las autoridades federales que les permita ir a los indocumentados a otras oficinas migratorias de los estados para poder avanzar con sus trámites, para no saturar las de Tapachula.

“Hay estados vecinos donde se les puede atender y darles sus documentos, porque no es posible que Tapachula, siga siendo un municipio lleno de extranjeros”, añadió.

Según ese grupo de empresarios, el éxodo continúa hacia la ciudad, pero en una gigantesca operación hormiga, disimulando las caravanas para no ser detenidos en el trayecto. EL ORBE / M. Blanco