Regreso a Clases Será por Acuerdo Entre Madres, Padres y Docentes: REC

Ante el Semáforo Verde en Chiapas,

Tuxtla Gutiérrez.- El gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que aunque Chiapas se encuentra en color verde del Semáforo de Riesgo Epidemiológico de COVID-19, no significa que se va a imponer el regreso a clases presenciales, ya que esta decisión la tomarán de manera consensuada y democrática las madres y padres de familia, y personal directivo y docente de los planteles escolares, y que el Gobierno, tanto Federal como Estatal, acompañará y respaldará.

Durante la reunión quincenal con las y los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, desde la explanada de Palacio de Gobierno, el mandatario resaltó que no es casualidad que Chiapas se ubique en el semáforo verde, pues es resultado del esfuerzo colectivo, de las estrategias preventivas y la reconversión hospitalaria para fortalecer las acciones a favor del cuidado de la integridad y la salud de las chiapanecas y los chiapanecos.

“Este resultado favorable es gracias a la actitud responsable del pueblo y al desempeño del personal de salud. Tengan certeza de que no vamos a escatimar esfuerzos ni recursos, pues este gobierno trabaja de manera decente, seria y organizada, con austeridad a fin de evitar gastos superficiales, y con la suficiente fuerza ética para sacar adelante las propuestas más sensibles de la gente; por eso vamos bien en el combate a la pandemia”, expresó.

Tras informar que en la entidad ha iniciado la aplicación de la vacuna anti COVID-19 a las personas adultas mayores, insistió en el llamado a la población a no confiarse, cuidarse con mayor esmero y, en caso de presentar algún síntoma de Coronavirus, comunicarse a los números telefónicos de emergencia que proporcionan las brigadas médicas y que se difunden a través de las plataformas y medios de comunicación, para recibir atención, tratamiento y vigilancia oportuna, y así evitar que la enfermedad se agrave.

Escandón Cadenas subrayó que pese a las dificultades que han surgido ante la emergencia sanitaria, no se ha bajado la guardia y se continúa impulsando proyectos de infraestructura con el propósito de procurar el progreso, desarrollo, modernización y seguridad del Estado, al tiempo de convocar a las y los servidores públicos a dejar a un lado los temas políticos y dedicarse a trabajar por el bien común y sacar adelante las aspiraciones de todas y todos, sin distingo alguno.

En su intervención, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, destacó el inicio del operativo de vacunación de las primeras 30 mil 410 dosis a igual número de personas adultas mayores; y se espera, dijo, el arribo de 24 mil 400 dosis más para completar el cuadro de vacunas del personal de salud. De la misma forma, indicó que aunque el semáforo ha cambiado a color verde, en Chiapas continúan las estrategias de atención en Clínicas COVID-19 y las brigadas casa por casa, lo que ha permitido bajar la curva de contagios.

A su vez, el secretario de Obras Públicas, Ángel Carlos Torres Culebro, explicó sobre la ejecución, en este año, del proyecto del paso a desnivel sobre el Libramiento Sur y 11 Poniente en Tuxtla Gutiérrez, con lo que se pretende agilizar el tránsito vehicular, disminuir el ruido y la emisión de contaminantes a la atmósfera, además de lograr el reordenamiento del acceso del transporte público.

“Esta obra es la primera de gran impacto social que se ejecutará en este 2021. Por ello, reiteramos nuestro compromiso de seguir laborando con honestidad, haciendo rendir los recursos y trabajando con calidad para que las economías que se obtengan se inviertan siempre en beneficio del pueblo de Chiapas”, concluyó. Comunicado de Prensa