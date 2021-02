Inaugura REC Escudo Urbano C5 en Tonalá

Tuxtla Gutiérrez.- En la inauguración de las instalaciones del proyecto Escudo Urbano C5 en el municipio de Tonalá, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo que esta infraestructura moderna y funcional, además de fortalecer integralmente la seguridad, elevar la productividad y abonar al crecimiento económico, busca garantizar que las chiapanecas y los chiapanecos vivan bien, en armonía y de manera pacífica.

Subrayó que con la inversión hecha en este Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5) se pasó de 40 a 210 cámaras de alta calidad en imagen y rotación de 360 grados, las cuales están ubicadas en puntos estratégicos, aunado a los tres arcos de seguridad que serán instalados para monitorear y velar por la integridad de las y los habitantes de este municipio y de la Región Istmo Costa.

“No importa lo que se tenga que invertir, lo fundamental es cuidar al pueblo, por eso vamos a seguir fortaleciendo este rubro porque con seguridad, se podrá trabajar tranquilamente y con la certeza de que nadie nos quitará lo que es fruto del esfuerzo. Nadie debe estar por encima de la ley, quien no entienda que en nuestra querida entidad queremos vivir en paz, se va a enfrentar a la justicia”, puntualizó.

Tras reconocer que, como resultado del esfuerzo conjunto entre autoridades de la Mesa de Seguridad, el estado registra un importante descenso de los delitos de alto impacto y en incidencia delictiva general, el mandatario convocó a las alcaldesas y alcaldes a no faltar a las reuniones de las Mesas Regionales, a fin de atender las necesidades prioritarias de la gente y contribuir al bienestar y progreso de sus municipios.

En este marco, Escandón Cadenas también inauguró el Auditorio Audiovisual y Comedor de la Policía Municipal de Tonalá, que lleva el nombre de “Izaias Albares Ruíz”, policía caído en cumplimiento de su deber, donde manifestó su solidaridad a los familiares, a quienes dijo que contarán con todo el respaldo de este gobierno para salir adelante. “Este acto honra a un gran servidor público que expuso su vida para defender al prójimo”.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto, señaló que este Escudo Urbano C5, atenderá llamadas de emergencia de los municipios de Tonalá, Arriaga, Pijijiapan, Villa Comaltitlán, Acacoyagua, Escuintla, Acapetahua y Mapastepec, toda vez que la cobertura de cámaras de videovigilancia incrementó en 525 por ciento. Además, dijo, se instalarán cuatro botones de pánico y seis cámaras lectoras de placas distribuidas en tres arcos en entradas y salidas de esta localidad.

A su vez, el fiscal general del Estado, Olaf Gómez Hernández, destacó que este proyecto representa una estrategia para las instancias de seguridad de la región, por ser una herramienta eficaz en la prevención, reforzamiento de investigaciones, procuración de justicia y resolución de hechos criminales. Exhortó a las y los servidores públicos a hacer uso de este instrumento de forma profesional y con pleno respeto a los derechos humanos.

El titular del Poder Judicial del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios, indicó que el C5 no sólo corresponde a un tema policial, también es un asunto de procuración y apoyo para integrar la carpeta de investigación, con el fin de que, cuando se llegue al rango de impartición de justicia, haya elementos y pruebas suficientes. “Con esta vigilancia podrá darse seguimiento social, jurídico y al debido proceso, con total respeto a los derechos humanos”.

Finalmente, el alcalde de Tonalá, Manuel Narcia Coutiño, expresó que la puesta en operación del proyecto C5 será de gran utilidad para fortalecer la seguridad de los municipios de la región. De igual forma, resaltó la inversión de 4 millones 142 mil pesos que se destinó a la construcción del Auditorio Audiovisual “Izaias Albares Ruíz”, a través del programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).

Estuvieron presentes: el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sergio Alejandro Aguilar Rivera; el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno; el delegado federal de Programas Integrales de Desarrollo en Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos; el comandante del 61 Batallón de Infantería, Valentín Pedroza Gutiérrez; el capitán de Navío de la XIV Zona Naval, Carlos Eduardo Uscanga Vera; el coordinador Regional de la Guardia Nacional del municipio de Tonalá, Inocencio Guzmán de la Peña, así como familiares del policía caído Izaias Albares Ruíz. Comunicado de Prensa