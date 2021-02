Se Incrementan los Robos de Autos en Las Plazas Comerciales y Centro de la Ciudad

*CANACINTRA DENUNCIA DESCOORDINACIÓN EN LOS CUERPOS DE SEGURIDAD. *REPORTAN FALLAS EN CÁMARAS DE VIGILANCIA.

Tapachula, Chiapas; 17 de febrero del 2021.- “El robo de vehículos, tanto en las plazas comerciales como en el propio centro de la ciudad, se ha incrementado y esa es una situación preocupante”, aseguró María Eugenia Moreno Mendosa, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), delegación Tapachula.

Manifestó que, mientras crecen los robos de autos, no se ve ninguna reacción positiva por parte de las corporaciones policíacas para disminuir esos hechos, lo que aprovechan los delincuentes para hacer de las suyas, sobre todo en este período en que la economía está deteriorada y hay falta de empleos.

Consideró que hace falta mayor coordinación policíaca en el tema de la vigilancia, porque, aunque hay cámaras instaladas en varios puntos de la ciudad, incluso en los estacionamientos de los propios centros comerciales, a la hora de los robos nadie sabe lo que ocurrió, sobre todo que los equipos del C5 presentan fallas, y por lo mismo no hay registros de los hechos ilícitos, que en los últimos días se han venido registrando.

Dijo que también los llamados “franeleros” juegan un papel importante, porque son los que están más cerca de los vehículos en las calles del centro, como en los estacionamientos de las plazas comerciales, “pero resulta que cuando hay robos, simplemente responden que no miraron ni saben nada”.

Asimismo, que hace falta que la policía se seguridad pública municipal realice rondines continuos para inhibir la delincuencia o para disminuir el robo, ya que muchos de éstos ni siquiera son denunciados ante las autoridades por los propietarios, por temor a las represalias de los mismos delincuentes.

Insistió en que la gente debe denunciar todo tipo de robos y asaltos, porque de lo contrario, las autoridades no se enteran y hasta pueden pensar que no pasa nada. EL ORBE / Nelson Bautista