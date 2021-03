Gobernadores de Morena Afirman que «no Solaparán a Tramposos»

Ciudad de México; 28 de Febrero.- Los seis Gobernadores de Morena firmaron un Acuerdo por la Democracia para no intervenir en las siguientes elecciones de este año, comprometiéndose a denunciar cualquier irregularidad como uso de recursos públicos con fines electorales.

Lo anterior debido al llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador en el que exhortó a todos los Gobernadores de los Estados de la República a no intervenir para apoyar a ningún candidato ni a ningún partido en las elecciones de Junio de este año.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, leyó una documento firmado por los gobernadores de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas; de Puebla, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta; de Tabasco, Adán Augusto López Hernández; de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez; estos últimos se encontraban de forma presencial mientras que de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, y de Baja California, Jaime Bonilla, no pudieron asistir.

«Nos comprometemos a que, en esta Cuarta Transformación de la vida pública de México -de la cual orgullosamente formamos parte- actuaremos como hasta ahora lo hemos hecho para que en nuestro México quede en el oscuro pasado los malos recuerdos de décadas de imposiciones y fraudes electorales.

«Nos comprometemos a no apoyar a ningún candidato de ningún partido, a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales, a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas, a impedir la compra de lealtades o conciencias, a no traficar con la pobreza de la gente, a no solapar a tramposos o ‘mapaches’ electorales, a evitar el acarreo y el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas abominables prácticas ilegales y antidemocráticas que deben quedar en el pasado de manera definitiva», indica el acuerdo.

Los Gobernadores de Morena hicieron un llamado a los Alcaldes y Presidentes Municipales a que se sumen al acuerdo y respeten las elecciones para que se lleven de forma democrática.

Ante la candidatura de Félix Salgado, para Guerrero, Claudia Sheinbaum y el resto de los Gobernadores de Morena evitaron pronunciarse acerca del tema, pese que ha sido señalado por tener diversas denuncias por presunto abuso sexual. Sun