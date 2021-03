Encabeza REC Arranque del Programa 2021 Para Beneficio de Comunidades más Pobres

Tuxtla Gutiérrez.- El gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó el arranque de Programas 2021: ayudas visuales y técnicas, jornada quirúrgica y recepción de donaciones, donde destacó que la tarea de un gobierno democrático es gestionar apoyos y sumar esfuerzos con todos los sectores, a fin de lograr mayores beneficios para la población, especialmente la más vulnerable.

Señaló que coadyuvar en el cuidado de las y los habitantes, sobre todo de las comunidades más pobres, es una causa que convoca a todas y todos, como en esta ocasión en la que a través del DIF Chiapas y el Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado se realizarán diferentes tipos de cirugías y se dispersarán ayudas visuales, auditivas y protésicas, en tanto que junto a Servicios Caritativos SUD A.C. se entregarán apoyos de alimentación y cobijo.

Luego de mencionar que en este gobierno los vehículos aéreos están para servir a la gente y no a los funcionarios, pues su mantenimiento es caro y su uso sólo se justifica si están al servicio del pueblo, el jefe del Ejecutivo estatal aseguró que no se deja de atender a las y los chiapanecos, aunque estén en lugares alejados, por ello, ante urgencias de salud, seguridad o protección civil, se envían inmediatamente a las brigadas de auxilio y las aeronaves.

La directora general del Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado, Ana José Camacho Hortal, detalló que en este primer trimestre del año las Jornadas de Salud benefician a mil 454 personas de 50 municipios, a través de ayudas técnicas consistentes en auxiliares auditivos, sillas de ruedas, sillas para parálisis cerebral adulto e infantil, lentes, bastones, andaderas y muletas, con una inversión cercana a los 11.5 millones de pesos.

Dio a conocer que la Primera Jornada Quirúrgica del 2021 se hará en la tercera semana de marzo con la aplicación de lentes intraoculares a favor de 260 pacientes en 15 municipios de las regiones Istmo Costa y Soconusco; asimismo, destacó la donación de mil cobijas y mil paquetes alimentarios a 2 mil personas de Bochil, Chanal, Chamula, Chenalhó, Ixtapa, Larráinzar, Pantepec, Pantheló y San Andrés Duraznal.

A su vez, la directora del Sistema DIF Chiapas, Deliamaría González Flandez, reconoció el esfuerzo que los ayuntamientos y las delegaciones del DIF emprenden en estas tareas, al tiempo de resaltar la importancia de mantener la unidad para seguir fortaleciendo este trabajo de asistencia social que permite llevar ayuda a más personas.

En nombre de las y los beneficiados, Juliana Valverde Pérez agradeció a las autoridades por la entrega de estos apoyos que les ayudarán a mejorar sus condiciones de vida: Esperamos, gobernador, que siga teniendo las fuerzas necesarias para que, junto a su personal, siempre unidos, continúen adelante.

Finalmente, el presidente de La Estaca Tuxtla Gutiérrez, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Adrián Méndez Barrera, dijo que demostrar amor al prójimo debe ser una acción, no sólo un sentimiento, por lo tanto, con el donativo que esta iglesia efectúa, se busca apoyar a las personas más desfavorecidas. “Nos sumamos a la gran labor que se realiza en beneficio de las y los chiapanecos”. Comunicado de Prensa