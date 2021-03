Entregamos Vehículos, Uniformes y Equipamiento a la Policía Municipal, Fortaleciendo la Seguridad en Tapachula: REC

*GOBIERNO DE CHIAPAS SEGUIRÁ INVIRTIENDO EN ESTE RUBRO, PORQUE LA SEGURIDAD ES FUNDAMENTAL PARA ELEVAR EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO, DESTACA EL MANDATARIO ESTATAL.

Tapachula.- Al encabezar la entrega de nueve patrullas, dos motopatrullas, 20 bicicletas patrullas, uniformes y equipamiento a la policía municipal de Tapachula, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas subrayó que su Gobierno seguirá invirtiendo en este rubro, porque la seguridad es fundamental para elevar el índice de desarrollo humano, detonar la productividad, la economía y abonar al progreso integral de Chiapas.

“Las y los policías son servidores públicos de alta importancia porque velan por la seguridad y la gobernabilidad, por eso hoy hacemos estas importantes inversiones y trabajamos para que estos mecanismos de apoyos sigan vigentes, y de esta manera brindarles las herramientas necesarias para que desempeñen su labor de manera digna y profesional”, apuntó al convocarlos a trabajar con base en el respeto a los derechos humanos y perspectiva de género.

Subrayó que como resultado del trabajo conjunto que realizan las instancias federales, estatales y municipales que conforman las Mesas de Seguridad Estatal y Regionales, en tan solo dos años de esta administración se ha logrado consolidar a Chiapas en el segundo lugar nacional con la tasa más baja en delitos de alto impacto y la incidencia general delictiva, lo que se refleja en una mejor percepción de seguridad, paz y tranquilidad de la población.

Luego de destacar que gracias a que las aeronaves están al servicio del pueblo y no de las y los servidores públicos se ha logrado fortalecer las acciones en el rubro de seguridad, Escandón Cadenas exhortó a todas y todos a dejar a un lado los conflictos y privilegiar la unidad, la fraternidad y el amor al prójimo, pues de esa manera se logrará avanzar hacia un Chiapas más próspero.

El secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sergio Alejandro Aguilar Rivera, destacó que mediante el programa Fortaseg se logró destinar 17 millones de Pesos para que la Policía Municipal de Tapachula cuente con patrullas, uniformes, equipamiento policial y becas de capacitación. Señaló que gracias a la estrategia de seguridad que se impulsa en la entidad, la incidencia delictiva general en este municipio está a la baja en un 24 por ciento y en un 71 por ciento en delitos de alto impacto.

A su vez, la secretaria de Igualdad de Género, María Mandiola Totoricaguena, reconoció la labor oportuna y eficaz que realizan los elementos policiales al asistir a alguna mujer que es víctima del delito de violencia de género al tiempo de subrayar la importancia de seguir reforzando de manera conjunta las acciones en materia de seguridad y de prevención, a fin de fortalecer las condiciones de paz en todo el Estado.

En otro momento, el jefe del Ejecutivo Estatal inauguró la primera etapa de la instalación de luminarias solares sobre el Libramiento Sur de este municipio, donde precisó que esta acción da muestra del trabajo honesto y comprometido con las necesidades del pueblo, a fin de contribuir a su bienestar.

Señaló que estas luminarias no generarán ningún costo en las tarifas eléctricas, porque “es un derecho humano y no queremos causarle al pueblo más costos, sino ayudarlo a salir adelante; por ello, continuaremos con la segunda etapa para concluir con la iluminación de todo el libramiento y garantizar la seguridad de la gente”.

En ese tenor, el secretario de Obras Públicas, Ángel Carlos Torres Culebro, indicó que gracias a las economías y ahorros que se generan en la entidad, se logró cumplir el compromiso del gobernador Rutilio Escandón de concretar la primera etapa de la instalación de estas luminarias solares que representan energía limpia y renovable.

La alcaldesa Rosa Irene Urbina Castañeda destacó que con la entrega de equipamiento policial y la instalación de luminarias, se patentiza el firme compromiso de los Gobiernos Federal y Estatal por responder a las necesidades más prioritarias de la sociedad, lo que ha permitido avanzar de manera sustancial en el fortalecimiento a las acciones contra la inseguridad y en la prevención y combate de la violencia de género.

Estuvieron presentes la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto; el fiscal general del Estado, Olaf Gómez Hernández; el titular del Poder Judicial, Juan Óscar Trinidad Palacios; el comandante de la 36 Zona Militar, Vicente Antonio Hernández Sánchez; y el general Manuel de Jesús Cruz de la Cruz, en representación de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional. Comunicado de Prensa