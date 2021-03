Inaugura REC Vialidades en Puerto Madero

* Rehabilitadas con Concreto Hidráulico.

En Chiapas se trabaja con responsabilidad, honestidad y amor al pueblo, por eso los recursos públicos están alcanzando y se reflejan en estas obras de alto impacto social, que contribuyen al bienestar, la seguridad, la economía y el bien común, expresó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas al inaugurar la rehabilitación integral con concreto hidráulico de vialidades de Puerto Madero, en el municipio de Tapachula.

“El presupuesto es para ayudar y buscar la satisfacción de la gente. El deseo es fundar una nueva cultura de la honestidad, juntos, pueblo y gobierno, y hacer historia por Chiapas y por México”, apuntó al enfatizar que la entrega de esta infraestructura no los compromete a nada ni con nadie, pues ante el inicio del proceso electoral no faltarán vivales que quieran engañarlos y pedir algo a cambio.

Al explicar que gracias al combate a la corrupción se han generado economías que han permitido impulsar proyectos de infraestructura y pagar deudas añejas con el magisterio y el Sector Salud, Escandón Cadenas convocó a las y los servidores públicos a desempeñar sus funciones de forma seria, profesional y, sobre todo, velar que el presupuesto se utilice en consolidar acciones que garanticen un mejor porvenir.

El subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), Daniel Octavio Fajardo Ortiz, calificó de ejemplar la construcción de esta vialidad, no sólo porque es un espacio adecuado y diseñado para brindar seguridad y tranquilidad, sino que fue hecha gracias a las economías y ahorros de un Gobierno que destina el dinero a las verdaderas necesidades, evitando gastos superficiales.

“Chiapas tiene un Gobierno que sirve y responde al pueblo, sin traicionar su confianza, muestra de ello es este tipo de obras que tomaremos como ejemplo a nivel nacional, porque son bellas y están pensadas en la movilidad urbana de los más necesitados”, apuntó al destacar el trabajo del Comité Ciudadano que se integró para vigilar la buena calidad de la construcción, a fin de evitar actos de corrupción.

Al detallar que esta obra consta de mil 136 metros de concreto, y forma parte del plan integral de rehabilitación de calles y avenidas que se lleva a cabo en el Estado, el secretario de Obras Públicas, Ángel Carlos Torres Culebro, destacó el interés de esta administración de estimular acciones que detonen la economía y el progreso en esta región.

En nombre de las y los beneficiarios de Puerto Madero, Ana Liliana Aguilar Salas reconoció el respaldo del Gobernador al rehabilitar las calles en esta localidad que, dijo, habían estado en el olvido. Boletín Oficial