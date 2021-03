Inauguran Pabellón “Reina Roja” en el Museo de Sitio de Palenque

*El gobernador Rutilio Escandón acompañó al presidente López Obrador en su visita y recorrido por este espacio que será atractivo de primer orden para visitantes nacionales e internacionales

*Es una exposición en tributo a Ix Tz’akbu Ajaw, esposa del Rey Pakal I, hallazgo que corroboró el estatus de igualdad entre los mayas

*Estas acciones demuestran el interés de los Gobiernos Federal y Estatal de salvaguardar el patrimonio cultural de los pueblos

Desde el Museo de Sitio “Alberto Ruz L’Huillier” en la Zona Arqueológica de Palenque, donde se inauguró el Pabellón “Reina Roja”, en tributo a Ix Tz’akbu Ajaw, esposa del Rey Pakal I e importante aristócrata de la gran civilización maya, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó el respaldo que la Federación realiza para enaltecer las raíces ancestrales y culturales del sur sureste del país, como ejemplo para seguir impulsando acciones en igualdad y unidad, procurando el progreso y bienestar de todas y todos, sin ninguna distinción.

Ante la presencia del presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, el mandatario señaló que la visita del jefe del Ejecutivo Federal a esta majestuosa arquitectura del mundo maya, da muestra de su interés de promover la riqueza cultural de los pueblos de México, como el de esta zona, donde en 1994 arqueólogos chiapanecos descubrieron la presencia de la Reina Roja, un personaje simbólico que demuestra el papel que representaban las mujeres entre dicha civilización.

Luego de agradecer a las instancias federales por permitir la reapertura de este museo en Septiembre pasado para ponerlo a disposición de visitantes nacionales e internacionales, bajo los protocolos sanitarios correspondientes, Escandón Cadenas destacó que pese a la pandemia por COVID-19, en Chiapas y México no se ha bajado la guardia y se sigue marchando a paso gigante para ayudar a la gente que más lo necesita.

“Los chiapanecos reconocemos y aprobamos todos los generosos programas que el gobierno de López Obrador brinda a Chiapas y al sur sureste; ahora sí estamos viviendo una verdadera democracia, no solamente como una estructura jurídica o un cambio de régimen, sino como una forma de vida que procura el mejoramiento económico, social, político y cultural de México”, apuntó al destacar el avance del proyecto visionario del Tren Maya y expresar su agradecimiento por las vacunas, que han sido de gran ayuda para mitigar la propagación del coronavirus.

En su intervención, el presidente López Obrador subrayó el esfuerzo y el trabajo de arqueólogos e historiadores, como Alberto Ruz, Carlos Pellicer y Arnoldo González, entre otros, que participaron en el descubrimiento de la tumba de la Reina Roja, así como el montaje de este pabellón que muestra los vestigios históricos que dibujan la vida política, social y económica de este pueblo ancestral.

“Aquí está la Reina Roja en su sitio, mandando; porque hay hombres y mujeres que no se mueren, nada más cierran los ojos y se quedan velando, siguen gobernando con su ejemplo, así está la Reina Roja”, dijo al agregar que con este espacio también se contribuye a que Palenque se consolide como un atractivo de primer orden para visitantes nacionales e internacionales.

Al resaltar que la Reina Roja será símbolo para las mujeres de México y que no hay nada tan bello y poético en el mundo maya como Palenque, la secretaria de Cultura del Gobierno Federal, Alejandra Frausto Guerrero, agradeció a todas las personas involucradas en las investigaciones, excavaciones, antropología, arqueología, antropología física, restauración y custodia, así como al INAH, por hacer posible este extraordinario descubrimiento.

“Desde la dignificación de estas zonas podremos recibir orgullosos a quienes las visiten a partir del mayor corredor cultural que se haya creado: El Tren Maya, un proyecto de futuro impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para el antes olvidado sur-sureste de México”, dijo Frausto Guerrero, al tiempo de señalar que las y los palencanos están contentos de que la Reina Roja esté en su casa, para que a través de ella conozcan y sepan de su cultura.

A su vez, el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto Hernández, celebró la realización de esta exposición y expresó que de la mano de la Secretaría de Cultura y con el apoyo permanente y entusiasta del Gobierno de México, el INAH acredita su vocación de investigar, proteger, salvaguardar, difundir y favorecer el disfrute social del patrimonio cultural de todas y todos los mexicanos.

En la inauguración y recorridos de este Pabellón también estuvieron presentes: el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez Pons; el director del Proyecto Arqueológico Palenque del INAH, Arnoldo González Cruz; el director del Museo de Sitio de Palenque "Alberto Cruz L'Huillier", Miguel Ángel Vázquez Mercado; la presidenta municipal interina de Palenque, Elizabeth Mora Villalba; así como el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, entre otros.