Agremiados del Suicobach Afines a Víctor Pinot Bloquearon Carreteras en Tres Puntos del Estado

* Sin Resultados Levantaron Bloqueos a las 6 de la Tarde.

Tapachula, Chiapas; 19 de marzo del 2021.- Tal y como había amenazado en la víspera el ex dirigente del Sindicato Único de los Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Suicobach), Víctor Manuel Pinot Juárez, un grupo de sus seguidores bloquearon las carreteras en tres regiones del estado, ocasionado que se frenaran las importaciones y exportaciones, además de caos vial por varios kilómetros.

La población volvió a vivir los secuestros de antaño, cuando cualquier organización cerraba las vías de comunicación para exigir que les cumplieran sus caprichos, hasta que se reformaron las leyes en la entidad y ahora eso un delito penado.

En esta ocasión, los bloqueos se llevaron a cabo en la carretera costera, a la altura del ejido Guadalupe, del municipio de Huehuetán; además de la autopista que conduce a San Cristóbal de las Casas y en la región de Comitán de Domínguez.

Los actos comenzaron en las primeras horas del día, en donde los manifestantes colocaron palos y piedras en la cinta asfáltica para frenar el tránsito vehicular de vehículos de carga, pasaje, particulares, transmigrantes uy oficiales, que ya no pudieron pasar.

Así nomás, mantuvieron cerrada esas carreteras chiapanecas durante gran parte del día, hasta alrededor de las 18:00 horas que decidieron concluir su protesta, luego de que las instancias de gobierno y de esa institución educativa no cedieron a los chantajes.

Entre otras cosas, los allegados y familiares de Pinot en nómina, exigieron que “el líder” siga al frente de ese sindicato, como lo ha hecho impune y arbitrariamente durante las últimas dos décadas.

Además, que el entreguen de inmediato los varios millones de pesos de cuotas sindicales y otros fondos económicos, luego de que la Junta de Conciliación lo desconoció desde el año pasado.

Se desconoce a cuánto ascienden los daños económicos causados al sector empresarial por esa protesta convocada por Pinot, así como también si las autoridades judiciales actuaran en consecuencia, tal y como lo establece la ley.

Al concluir, algunos de los participantes mencionaron que se reagruparán y realizarán acciones similares, aunque no especificaron para cuándo y en qué puntos de la geografía chiapaneca.

Esto trae a la memoria cuando hace cuatro años, después de haber sido aprobada la ley anti-bloqueos en Chiapas, un grupo de empresarios fue detenido por estar obstaculizando esa misma carretera, a quienes pusieron a disposición del Ministerio Público. EL ORBE / M. Cancino / Ildefonso Ochoa