Gobierno de Chiapas se Suma a Estrategia del INM Para Proteger la Vida, Salud y Seguridad en México: REC

* EL GOBERNADOR RUTILIO ESCANDÓN ENCABEZÓ LA CEREMONIA DE PRESENTACIÓN DE LOS AGRUPAMIENTOS ORGANIZADOS, EQUIPADOS Y ADIESTRADOS PARA EL RESCATE HUMANITARIO.

* AFIRMÓ QUE EN CHIAPAS NO SE BAJARÁ LA GUARDIA NI DARÁ TREGUA EN EL COMBATE AL TRÁFICO DE PERSONAS INDOCUMENTADAS.

En la presentación de los Agrupamientos Organizados, Equipados y Adiestrados para el Rescate Humanitario, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas resaltó que su Gobierno respalda la política migratoria que emprende el Instituto Nacional de Migración del Gobierno de México, para salvaguardar la estabilidad y seguridad nacional.

Señaló que ante la difícil situación que se vive en el mundo debido a la pandemia de COVID-19, es momento de privilegiar la vida, la seguridad y la salud, por ello, refrendó la voluntad de todas las instituciones de su Gobierno para ir como un solo ente con la Federación y priorizar el bienestar de las y los chiapanecos y de la nación.

“México se ha caracterizado por la fraternidad y solidaridad internacional, por lo tanto, reconocemos estas acciones humanitarias. Tengan certeza de que nuestro gobierno participará en todos los ámbitos de su competencia legal, y estará pendiente de la defensa de la soberanía nacional y del cuidado de los derechos humanos de las y los migrantes”, apuntó.

Junto al comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, el mandatario destacó que la generosidad de México con las y los migrantes, se refleja en las reformas a la Ley Migratoria y de Refugiados, impulsadas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que promueve y obliga a dar un trato digno, alimentación, estancia y todo lo que corresponda al respeto irrestricto a sus derechos humanos a este sector vulnerable, sobre todo, de la niñez acompañada o no, y de las mujeres.

Desde la explanada de Parque Central de Tuxtla Gutiérrez, el mandatario enfatizó que en Chiapas no se bajará la guardia ni se dará tregua a los delincuentes que se dedican al tráfico de personas, pues además de ser un acto inhumano, lucran con la necesidad de la gente que sale de sus países en la búsqueda de una mejor calidad de vida para sus familias.

Al resaltar que se trabaja para mantener una migración ordenada y segura, con base en la política humanista del presidente de la República, Garduño Yáñez precisó que en lo que va de 2021, el INM y el DIF Chiapas han atendido a cuatro mil menores de edad, acompañados y no acompañados, identificando un aumento de este sector migrando por el país, lo que preocupa al Estado mexicano debido a que son utilizados como salvoconducto de tránsito de otros migrantes, o se han constituido en redes criminales que trafican con personas.

“Los exhorto a desplegar nuestros esfuerzos con el objetivo de atender a este sector de la población y a luchar para que los derechos e intereses superiores no sean vulnerados por simuladores y oportunistas que fomentan la migración irregular”, dijo al subrayar la importancia de ejecutar los protocolos de salud que dicten las autoridades sanitarias, a fin de salvaguardar la salud de las y los chiapanecos y mexicanos, ante la pandemia de COVID-19.

En tanto, la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Laura Elena Carrillo Cubillas, refrendó el compromiso de velar por la salud y seguridad de las y los mexicanos y extranjeros que se encuentran en México, y asegurar su bienestar y oportunidad en el desarrollo.

A su vez, el secretario de Salud estatal, José Manuel Cruz Castellanos, sostuvo que la dependencia a su cargo tiene la convicción de servir a Chiapas y a México, por ello, aunado a las acciones sanitarias para mitigar, contener y combatir al COVID-19, se trabaja conforme a los lineamientos y, de manera profesional y humana, en resguardar la salud y la integridad de las y los chiapanecos, mexicanos y migrantes.

En este marco, se realizó el desfile de las autoridades que participan en esta estrategia de rescate humanitario, entre ellas personal de salud, del Instituto Nacional de Migración, del DIF Chiapas, Protección Civil, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del Ejército Mexicano, la Marina y Guardia Nacional. Boletín Oficial