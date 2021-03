Más de 21 Mil Usuarios Adeudan Cerca de 170 Mdp al COAPATAP

* Se Queja el Ayuntamiento Pero no Hace Nada Efectivo Para el Cobro.

Tapachula, Chiapas; 19 de Marzo del 2021.- Francisco Javier Capri Bodegas, director comercial del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula, (Coapatap), dio a conocer en entrevista exclusiva para EL ORBE, que dentro del organismo existe una morosidad con cartera vencida de alrededor de 21 mil usuarios.

El adeudo es cercano a los 170 millones de Pesos por conceptos de rezago de pago de agua y alcantarillado, montos que se deben reportar para cualquier entrega-recepción o para la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Dio a conocer que están con un proyecto de regularización para que, hasta el 15 de Abril, el Coapatap ofrece descuentos a los morosos.

Hay algunos usuarios que no han podido hacer el pago en una sola exhibición, por lo que han optado por hacerlo en abonos o a través de convenio en parcialidades, pero no son tan atractivos los porcentajes de descuentos.

Todos los días, dijo, el Departamento de Control de Usuarios que va recibiendo información del de Lecturas y los trabajadores recorren las 328 rutas y se van dando cuenta cuáles son las tomas clandestinas, o aquellos que no deberían tener servicio de agua por adeudo y que se han reconectado ilegalmente.

Con esos reportes, cinco cuadrillas de trabajadores salen todos los días con la orden de hacer cortes del servicio a los que se resisten a pagar por el servicio.

“Sin embargo, es una realidad que en el sistema del civismo ciudadano existe el hábito de que, acá está llegando la cuadrilla y a las cuatro horas va a buscar al fontanero y se está reconectando ilícitamente”, apuntó.

Además, que es tan grande el número de esas tomas clandestinas que cuando regresas a realizar una segunda revisión, ya están conectados, y aunque aplicas una sanción, no se acercan a buscar una solución para resolver sus asuntos relacionados y así se la llevan, sin pagar.

Cuestionado sobre el número de tomas clandestinas, aseveró que se desconocen cuantas existen en la ciudad, pero que se detectan unas 2 mil cada mes.

El organismo distribuidor de agua en Tapachula siempre ha sido señalado que es la “caja chica del Ayuntamiento”, donde los Presidentes en turno supuestamente le meten la mano, además de actos de corrupción, nóminas infladas, negocios con prestadores, además de pésimo servicio, desabasto y romper las calles de la ciudad y no repararlas, así como de infinidad de fugas y no dar y tratamiento a las aguas residuales y, entonces, en dónde queda el dinero. EL ORBE /

Nelson Bautista