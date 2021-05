Las Presidentas y Presidentes Municipales Interinos Deben Conducirse con Legalidad: REC

*ESTÁN OBLIGADOS A BLINDAR LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y EVITAR QUE SE UTILICEN PARA FINES DIVERSOS A LO LEGALMENTE AUTORIZADOS, REITERA EL GOBERNADOR.

Tuxtla Gutiérrez.- Ante las obligaciones y responsabilidades que adquieren las Presidentas y Presidentes Municipales interinos y sustitutos, se realizó una reunión con las y los Alcaldes de Chiapas que se encuentran en esta condición, con el fin de darles a conocer lo concerniente a la administración de los recursos públicos y la correcta integración de la Cuenta Pública. Durante el encuentro, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas les dijo que cuentan con todas sus atribuciones y facultades, y las pueden utilizar en el objetivo que representan que es sacar adelante a sus municipios, pero también tienen obligaciones y responsabilidades que deben asumir, al tiempo de dejar en claro que, en Chiapas, empezando por el jefe del Ejecutivo del Estado, todas y todas son responsables de sus actos. En este sentido, les exhortó a conducirse con honestidad y buscar el bienestar de sus pueblos, pues, aunque entraron a conformar un Ayuntamiento, debido a que las o los Presidentes Municipales hicieron uso de su derecho a contender en las elecciones, eso no los obliga a apoyar a determinada candidata o candidato, por el contrario, deben trabajar con todas las libertades, pero sin violentar las normas jurídicas. Luego de expresar a las y los Alcaldes interinos y sustitutos que tienen todo el apoyo del Gobierno Estatal, siempre y cuando se desempeñen con respeto y lealtad a la gente, el mandatario les hizo un llamado cordial, pero con toda autoridad, a contribuir en la edificación de una cultura que abone a sacar a Chiapas de la pobreza y marginación, lo cual, apuntó, sólo se podrá hacer si se trabaja con honradez y se rechazan las malas prácticas. Por su parte, el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), José Uriel Estrada Martínez, explicó que de esa forma se hace un recordatorio a las Alcaldesas y Alcaldes interinos y sustitutos, respecto a las atribuciones, pero también de las obligaciones y los compromisos adquiridos con el pueblo y, por ende, responsabilidades con la Ley, sobre el uso correcto, eficiente y eficaz de los recursos materiales, financieros y del patrimonio municipal. Sostuvo que en Chiapas se garantiza plenamente el ejercicio político de la ciudadanía, prueba de ello es que 47 Presidentas y Presidentes Municipales solicitaron licencia de separación del cargo para participar en el próximo proceso electoral, de los cuales tres ya se reincorporaron a sus funciones, sin embargo, las y los 44 interinos o sustitutos están obligados a blindar los recursos y evitar que sean utilizados en fines diversos a lo legalmente autorizado o lleguen a sectores que no fueron destinados. En este sentido, pidió a las Alcaldesas y Alcaldes constitucionales que guardan una relación de parentesco con algunos contendientes, que se conduzcan con imparcialidad, eviten hacer uso inadecuado de los recursos públicos municipales, ya que la ASE actuará en consecuencia e informará a las autoridades competentes de las acciones irregulares que sean detectadas. En tanto, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, José Octavio García Macías, invitó a las y los Presidentes Municipales interinos a actuar con absoluta imparcialidad, sin defraudar la confianza de la sociedad y garantizando la nitidez de su quehacer público con honestidad, transparencia y objetividad en el manejo de los recursos públicos, velando por que éstos no se destinen a campañas electorales, sino en el desarrollo de sus municipios. Estuvieron presentes: el presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios; el fiscal general del Estado, Olaf Gómez Hernández y el fiscal electoral de la Fiscalía General del Estado, Ernesto López Hernández. Comunicado de Prensa