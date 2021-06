Morena y Aliados Aventajan Diputaciones Locales en Chiapas; en Tapachula, Rosy Urbina Lleva va Adelante en Conteo Rápido

* LUEGO DE UNA JORNADA ELECTORAL ATÍPICA, SE LLEVA UN 30% DE CÓMPUTO DE LAS CASILLAS. TRES MUNICIPIOS NO TUVIERON COMICIOS. VER SUPLEMENTO ESPECIAL EN ESTA EDICIÓN.

Tapachula, Chiapas; 6 de junio de 2021.- La jornada electoral de ayer domingo 6 de junio, reflejó la situación del partido en el poder, Morena, tanto a nivel nacional como estatal y local. Las tendencias apuntan a que en Chiapas, Morena y sus partidos aliados (PT-PVEM-Chiapas Unido-Mover a Chiapas), se hicieron con la mayoría de diputaciones locales, al alcanzar juntos poco más de 54% de las preferencias electorales.

Mientras que en el tema de la alcaldía de Tapachula, al cierre de la edición se llevaba un 30% de conteo de actas computadas, con una clara ventaja de Rosy Urbina, quien llevaba el 44.8% de la preferencia electoral, contra 17.6% de su adversario del PVEM y 18.8% del contrincante de la coalición PRI-PAN-PRD.

Hay que aclarar que estos son resultados del PREP (Programa de Resultados Electorales Preliminares), y que reflejan las tendencias que pudieran presentarse en el conteo final de los votos, pero falta todavía los resultados oficiales, los cuales se irán dando a partir del día martes, mientras que el miércoles s estarían entregando las constancias de mayoría, o en su caso, las impugnaciones.

Canceladas las Elecciones en Tres Municipios

Mientras, el consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, Oswaldo Chacón Rojas, informó que se acordó cancelar las elecciones en el municipio de Siltepec, debido a “condiciones sociales adversas en ese lugar.

Confirmó, además, que en otros dos municipios se suspendieron las elecciones por situaciones similares: Venustiano Carranza y Honduras.

“El IEPC lamenta profundamente que la ciudadanía de Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra y Siltepec, no podrán ser parte en esta ocasión de la gran fiesta cívica que se ha preparado y organizado para este domingo”, señaló Chacón Rojas.

“Estos son hechos que deben de llevarnos como sociedad, a la reflexión respecto a la necesidad de construir escenarios de estabilidad que hagan posible la convivencia social pacífica en todas las regiones del estado”, indicó.

Según confirmó, en esos lugares, la logística estaba organizada por las autoridades electorales; ya había funcionarios de mesas directivas de casillas y se contaba con toda la documentación y materia electoral con las máximas garantías de seguridad.

Incluso apuntó que, “debido a la información que las dependencias responsables de la gobernabilidad y la seguridad en el estado presentaron al Instituto Nacional Electoral (INE), sobre las condiciones sociales adversas que se viven en esos municipios, los Consejos Distritales Federales del INE se vieron en la necesidad de aprobar la no instalación de casillas y por ende la suspensión de las elecciones ordinarias”.

En su oportunidad, el Congreso del Estado tendrá que tomar una decisión para que los ciudadanos de esos municipios tengan la oportunidad de participar en la elección de quienes serán sus gobernantes municipales, en la fecha que el Poder Legislativo lo determine.

Son un total de 218 casillas que no se instalaron en esos municipios, lo que representa “la cifra más alta en la historia de la entidad y del país”.

Además, se refirió a los hechos desafortunados ocurridos el sábado en Pueblo Nuevo Solistahuacán, donde cinco personas fueron asesinadas a balazos.

El consejero presidente detalló en torno a esos hechos que “dos capacitadores electorales realizaban el traslado de cuatro paquetes, fueron sorprendidos en momentos distintos por grupos armados, lo que ocasionó el robo de dos paquetes electorales correspondientes a la sección 1044 de las casillas Básica y Contigua 1 del ejido El Soconusco, así como la desaparición de los otros dos pertenecientes a las casillas Extraordinaria 1, y Extraordinaria 1 Contigua de la sección 1048.”

Según su versión, la paquetería electoral afectada corresponde al 12.5 por ciento del total de casillas que se instalarían en ese municipio, pues esos paquetes ya no podrían ser utilizados y, por tanto, las Mesas Directivas de Casillas no pudieron ser instaladas.

Incidencias en Comicios Locales

La jornada electoral que se vivió en 15 estados de la República este domingo no solo fue la más grande en la historia del país sino también, en el caso de Chiapas, atípicas.

Salieron a relucir las mañas de siempre, pero con protagonistas diferentes o en otros partidos políticos, es decir, robo de paquetería, clonación de boletas, acarreos, amenazas, cambios de ubicación de las casillas, cancelación de elecciones en tres municipios y hasta denuncias de migrantes votando

También la violencia se hizo presente, así como decenas de delitos electorales denunciados. Lamentablemente hubo varios homicidios por ataques armados, heridos, enfrentamientos a balazos, robo violento de paqueterías, corrupción, detenidos con armas de fuego y dinero, disturbios civiles, entre otros.

En espera de que sean las autoridades electorales las que den a conocer los resultados oficiales de la contienda, los resultados preliminares señalan que la distribución política de Chiapas será muy diferente a la que se tuvo en estos tres años, tanto en los ayuntamientos, las diputaciones locales, así como las federales.

También las mismas autoridades determinarán otras situaciones colaterales, como la situación jurídica de los detenidos y los acusados; las denuncias, el conteo preliminar y el final; la atención de las inconformidades, entre otros.

Las primeras urnas ya contabilizadas y firmadas por los representantes de los partidos políticos empezaron a llegar a las oficinas electorales en la noche de este domingo y continuarán arribando en los próximos dos días, luego de que muchas de ellas vienen de comunidades muy lejanas o de difícil acceso. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello