Crisis por la Segunda Ola de Coronavirus en Guatemala Afecta a México al no Haber Filtros Sanitarios en la Frontera

* EN TAPACHULA HAY REPUNTE DE CONTAGIOS, DEBIDO A QUE LOS MIGRANTES Y PARTE DE LA POBLACIÓN NO ACATAN LAS MEDIDAS SANITARIAS.

Tapachula, Chiapas; 18 de junio del 2021.- Guatemala vivió este viernes uno de los peores días en el año y medio que va de la pandemia, luego de que registró oficialmente 46 nuevas muertes por el SARS-CoV-2, además de mil 482 nuevos contagios.

El Ministerio de Salud del país vecino de Chiapas, informó que, con los últimos fallecidos por esas causas, se llegó a un total de 8 mil 595 desde que se registró el primer caso, a inicios del año pasado.

Mientras que, en ese mismo periodo, hay un acumulado de 278 mil 4’9 diagnosticados con Covid-19, aunque la cifra podría ser mucho mayor por los asintomáticos y aquellos que no acudieron a una revisión médica.

Los nuevos positivos fueron detectados luego de que las autoridades federales aplicaron en el país cerca de 7 mil pruebas para detectar la presencia del virus.

Estas personas acudieron voluntariamente a laboratorios públicos y privados para corroborar sus sospechas sobre la posibilidad de estar contagiados.

Este rebrote de la pandemia en esa nación centroamericana es el cuarto ocurrido desde marzo del año pasado, pero en esta ocasión ha sido mucho más mortal.

Lo peor es que la ocupación hospitalaria llegó a alrededor del 75 por ciento, con tenencia al alza y por ello, en cualquier momento podrían colapsar.

Al hacer un balance de la población contagiada recientemente, las cifras oficiales señalan que la mayoría son jóvenes, que pudieran haber no acatado las medidas preventivas y asistir a lugares aglomerados.

La situación en los países vecinos también es grave. Se calcula que, hasta este fin de semana, en Honduras hay un total (toda la pandemia) de unos 6 mil 700 decesos por coronavirus, mientras que, en Panamá, unos 6 mil 500.

Se cree que las grandes deficiencias en el esquema de vacunación entre los chapines, pudiera estarse reflejando en las cifras mortales, ya que se calcula que han sido vacunadas unas 750 mil personas (alrededor del 4.5 por ciento del total de habitantes), aunque la mayoría solo ha recibido la primera dosis.

Se teme que esta nueva oleada de infectados propague la enfermedad hacia regiones contiguas, como El Salvador, y Chiapas, en el caso de México.

Esto luego de que miles de personas que conforman éxodos de indocumentados no han parado de cruzar de una nación a otra, sin ningún control en su salud.

A pesar de todo ello y de que ha pasado año y medio de pandemia, el gobierno federal mexicano no ha instalado los filtros sanitarios en su frontera con Guatemala y, por lo mismo, se desconoce el estado de salud de los migrantes y si traen consigo el virus del Covid o de cualquier otra enfermedad contagiosa. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello