Deporta el INM 91 Haitianos Vía Aérea a su País ¿Y los Otros 14 mil Diseminados en Tapachula?

* LA COMAR SATURADA DE SOLICITUDES DE REFUGIO, RECIBIÓ MÁS DE 4 MIL EN SÓLO UN MES.

* 70 MIL MIGRANTES DE DISTINTAS NACIONALIDADES DEAMBULAN EN LA CIUDAD.

Tapachula, Chiapas; 19 de junio del 2021.- 91 personas de origen haitiano que fueron asegurados por el Instituto Nacional de Migración (INM), luego de que no pudieron acreditar su legal estancia en México, fueron deportados a su país este sábado desde el Aeropuerto Internacional de Tapachula.

A pesar de que los haitianos indocumentados son uno de los grupos más numerosos en México, también lo es que son los menos repatriados, ya que en el año unos 300 han sido devueltos a su país.

De acuerdo a organismos internacionales y asociaciones civiles, tan solo en Tapachula debe de haber unos 14 mil haitianos deambulando en las calles de la ciudad, en espera de sr beneficiados con el estatus de refugiados y gozar de una serie de derechos en México.

Por eso ha llamado la atención el aseguramiento de esas 91 personas, porque se desconocen las causas reales y se teme que pudieran tener antecedentes penales o estar buscados por las autoridades de su país.

En el primer cuatrimestre del año apenas habían sido asegurados 194 haitianos en México: 25 en enero, 22 en febrero, 59 en marzo, y 25 en abril.

Lo que es una realidad es que miles de indocumentados se han ido apoderando rápidamente de Tapachula y de los municipios aledaños. Muchos de ellos ahora controlan el comercio informal, la prostitución, el narcomenudeo, y otras actividades ilícitas, además de que están invadiendo casas en colonias y fraccionamientos; predios y hasta se están infiltrando en la política.

La vigilancia y retención de los migrantes en la frontera con Guatemala fue literalmente una farsa. Por ahí pasan cientos de extranjeros de manera ilegal todos los días y de diversas nacionalidades.

Basta ver la oficina de la Comisión Mexicana Ayuda a Refugiados (COMAR) y la del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), en la ciudad, para comprender que la crisis migratoria que se está viviendo en Tapachula, ha rebasado la capacidad de las autoridades mexicanas.

Ahí, haitianos centroamericanos, africanos y cubanos, se disputan un lugar en la fila para realizar sus trámites para obtener la categoría de refugiados y vivir cómodamente en territorio chiapaneco.

Desde temprano, hombres, mujeres y niños, forman grandes concentraciones para poder ingresar a esas instalaciones, que se ha convertido en un foco rojo nacional y al que organizaciones sociales ha señalado como un centro de corrupción en el que se comercializa todo, sin que nadie haga lago para evitarlo.

Además, en ese lugar nadie se respeta, no hay la sana distancia, ni medidas sanitarias, y algunos migrantes son agresivos y no acatan las medidas sanitarias.

EN UN MES MAS DE 4 MIL SOLICITUDES DE ASILO DE HAITIANOS

Se cree, por el color de su piel que permite identificarlos de inmediato, que el número de haitianos y africanos varados en Tapachula podrían encabezar la lista de migrantes.

Sin embargo y de acuerdo a las estadísticas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), tan solo en el mes de mayo, los migrantes haitianos ocuparon el segundo lugar en solicitudes de asilo en México con 4 mil 315 peticiones.

La población, haitiana es la que más se ha estancado en Tapachula, ya que la burocracia y la lentitud en los tramites, ha provocado que no se puedan movilizar a la frontera norte, algunos desde hace tres años.

Según esa misma dependencia del gobierno federal, el país que más encabeza este año las solicitudes de asilo en México, es Honduras, con 15 mil 842 peticiones.

En el balance global de lo que ocurre, la Comar confirmó que solo en el mes de mayo pidieron asilo en territorio nacional, 31 mil 842 personas de distintas nacionalidades.

Los países que se mantienen en el top 10 de peticiones de asilo en México, son Honduras, Haití, Cuba, El Salvador, Venezuela, Guatemala, Nicaragua, Chile, Colombia y Brasil, en ese orden.

Según la Comar, desde el 2013, Honduras se ha mantenido como el principal país de los solicitantes de asilo en territorio azteca.

De acuerdo a sus datos, en el 2018 fueron 13 mil 613 hondureños; 30 mil 106 en el 2019; 15 mil 476 en el 2020 y en el 2021, se tiene una cifra de 15 mil 842 a la fecha.

Los hondureños, representan el 46 por ciento del total de solicitudes que se hicieron en el 2018; el 42.75 en el 2019; el 35. 5 en el 2020, y este año, el 48.6 por ciento. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello