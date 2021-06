Desde San Fernando, Inicia Magna Reforestación Estatal 2021: REC

* El Gobernador Llamó a Respetar el Medio Ambiente.

Con la siembra de un árbol de ceiba al interior de la Escuela Secundaria Técnica No. 53, en el municipio de San Fernando, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas dio inicio a la Magna Reforestación estatal 2021, donde convocó a la población a fundar una nueva cultura de respeto al medio ambiente y convertirse en agentes activos del desarrollo sustentable y promotores del cuidado y preservación de los recursos naturales, a fin de garantizar un futuro más próspero y seguro.

Acompañado de la secretaria del Medio Ambiente e Historia Natural, María del Rosario Bonifaz Alfonzo, el mandatario subrayó que esta acción, que tiene como meta sembrar un millón 270 mil especies y que está alineada a los principios de la Organización de las Naciones Unidas y a la transformación de México, no solo debe de quedar en anuncios publicitarios, sino que todas y todos participen de manera seria, responsable y comprometida en el cuidado a los ecosistemas, evitando la deforestación, la cual solo genera pérdidas económicas y padecimientos a la salud, como la del virus del COVID-19.

“Estamos a obligados a cuidar de nuestra biodiversidad y a la madre tierra que nos ha sostenido de manera integral. Por ello, los convoco a sembrar vida, mediante la reforestación”, expresó al precisar que si se reforesta, por ejemplo, en las 22 mil 600 escuelas de la entidad, se contaría con millones de árboles cada año y sería una contribución importante para combatir el cambio climático, aumentar la economía y motivar a toda la sociedad a sumarse a estas actividades, desde sus comunidades.

En ese sentido, Escandón Cadenas destacó la visión y el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador al invertir en Chiapas más de 30 mil millones de Pesos cada año en apoyos sociales, como el programa Sembrando Vida, el cual genera empleo a la gente que tiene la voluntad y carácter de cuidar los recursos naturales y evitar el deterioro al entorno. “Eso solamente lo puede hacer un Presidente que tiene una gran sensibilidad humana y que está pendiente de todos, sin distinción”.

En su intervención, Bonifaz Alfonzo señaló que el cambio climático es el siguiente reto que enfrenta el planeta, por lo que en Chiapas no se ha dejado de hacer esfuerzos, por medio de varias estrategias, como esta Magna Reforestación, que se impulsa en coordinación con los Gobiernos Municipales, Ejército Mexicano, organizaciones, instituciones educativas, de investigación, y sociedad en general, para lograr la reforestación en este año de un millón 270 mil arbolitos de especies tropicales.

Mencionó que con esta actividad, también se da inicio al programa “Bosques por la Educación”, la cual, explicó, es una iniciativa conjunta entre la Semahn y la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), nacida de la inquietud de sensibilizar a las y los jóvenes con relación al medio ambiente, y en el que también se sumaron el Colegio de Bachilleres, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte) y el Instituto de la Juventud.

Durante su mensaje, el presidente municipal de San Fernando, Romeo Jiménez Vázquez, externó su agradecimiento al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, quien ha sido un gestor incansable en favor de las y los habitantes de la localidad, a través de los programas Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, Becas Benito Juárez y mediante la Secretaría de Salud, dijo, no han dejado solos a nuestros adultos mayores y mujeres embarazadas, entre otros beneficios.

Al destacar la megacampaña en pro del medio ambiente que impulsa el Gobierno del Estado, el director de la Escuela Secundaria Técnica 53, Noé Montero Ovilla remarcó la importancia de la reforestación para reactivar los bosques, las tierras de cultivo, las altas montañas y las profundidades de los mares, porque los ecosistemas, dijo, es fundamental para todos los seres vivos, entre ellos los seres humanos.

Estuvieron presentes: el coronel Víctor Manuel Serros González, en representación de la VII Región Militar; la secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Zaynia Gil Vázquez; la directora general del Cobach, Nancy Leticia Hernández; el director general del Cecyte, Sandro Hernández Piñón; la directora general del Instituto de la Juventud, Getsemaní Moreno Martínez; el ingeniero Juan Antonio Sandoval Flores, suplente de la gerencia de CONAFOR. Boletín Oficial